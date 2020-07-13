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В Воркуте уволили полицейского, подозреваемого в убийстве коллег
Полицейский в Воркуте, подозреваемый в убийстве двоих коллег, уволен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по республике Коми. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T17:17
республика коми
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
воркута
происшествия
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республика коми
воркута
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика коми, министерство внутренних дел рф (мвд россии), воркута, происшествия

В Воркуте уволили полицейского, подозреваемого в убийстве коллег

17:17 13.07.2020
337
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Полицейский в Воркуте, подозреваемый в убийстве двоих коллег, уволен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по республике Коми.
"Сотрудник уволен по отрицательным мотивам за совершение поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что также проведена проверка обстоятельств и условий совершения трагедии, в результате которой несколько должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
По информации регионального главка МВД, 20 июня в дежурную часть поступило сообщение, что в здании по переулку Юнь-Ягинский Воркуты обнаружены тела сотрудника и работника одного из подразделений отдела полиции. Был задержан полицейский из Воркуты. По предварительной версии, убийство произошло на бытовой почве. Подозреваемый арестован на два месяца.
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Республика КомиМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ВоркутаПроисшествия
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