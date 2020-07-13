В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 19,4 тысячи

"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 57 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 19 439. Всего 12 793 человека были вылечены, а 649 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.