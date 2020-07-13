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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574289702.html
В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 19,4 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 57, до 19 439, всего умерли 649 человек, сообщила в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T17:17
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
здоровье - общество
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, молдавия, в мире

В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 19,4 тысячи

17:17 13.07.2020
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Автомобиль скорой помощи в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 13 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 57, до 19 439, всего умерли 649 человек, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения.
Ранее власти Молдавии сообщили о 19 382 зарегистрированных случаях коронавируса, 642 человека умерли.
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"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 57 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 19 439. Всего 12 793 человека были вылечены, а 649 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗМолдавияВ мире
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