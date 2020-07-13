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Вечером в Москве ожидаются восьмибалльные пробки из-за непогоды
Пробки в 8 баллов ожидаются в Москве вечером в понедельник, рекомендуется пользоваться общественным транспортом, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T17:16
центр организации дорожного движения (цодд)
департамент транспорта г. москвы
москва
общество
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
центр организации дорожного движения (цодд), департамент транспорта г. москвы, москва, общество

Вечером в Москве ожидаются восьмибалльные пробки из-за непогоды

17:16 13.07.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение в Москве
Автомобильное движение в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пробки в 8 баллов ожидаются в Москве вечером в понедельник, рекомендуется пользоваться общественным транспортом, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.
"Есть вероятность, что вечером вы встанете в 8-балльную пробку по дороге домой. При возможности, воспользуйтесь общественным транспортом и сократите время в пути", - говорится в сообщении.
Отмечается, что осложнить ситуацию на дорогах столицы могут погодные условия - дождь и гроза.
Кроме того, в пресс-службе ЦОДД предупредили водителей о сильном затруднении движения на 97-м километре МКАД.
"На внутренней стороне 97-го км МКАД - район нацпарка "Лосиный остров" - произошло ДТП с участием 4 автомобилей. На месте - оперативные службы. Ограничено движение в первой и второй полосах", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.
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