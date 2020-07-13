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В МЧС предупредили о сильном ветре и дожде с грозой в Москве
Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение об ожидающихся в ближайшие часы ветре с порывами до 20 метров в секунду, а также дожде с грозой. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T17:14
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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353
60
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество

В МЧС предупредили о сильном ветре и дожде с грозой в Москве

17:14 13.07.2020
1656
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение об ожидающихся в ближайшие часы ветре с порывами до 20 метров в секунду, а также дожде с грозой.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие часы 13 июля с сохранением до конца суток в Москве местами дождь, гроза, при грозе усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.
МЧС рекомендует по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Управляя автомобилем, необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, поскольку "грозы резко ухудшают видимость на дороге".
Находясь на улице, следует укрыться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Ведомство рекомендует парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, быть внимательными и осторожными, не оставлять детей без присмотра.
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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
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