https://ria.ru/20200713/1574289185.html
Число случаев COVID-19 в доме престарелых под Иваново достигло 75
Число подтвержденных случаев COVID-19 в Пучежском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Ивановской области выросло до 75, сообщает в понедельник... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T17:08
2020-07-13T17:08
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ВОРОНЕЖ, 13 июл - РИА Новости.
Число подтвержденных случаев COVID-19
в Пучежском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Ивановской области
выросло до 75, сообщает в понедельник правительство региона.
По данным на 9 июля, в Пучежском доме-интернате для престарелых и инвалидов был выявлен 31 случай COVID-19. По данным облправительства, в интернате, где три корпуса и 447 проживающих, случаи заболевания были выявлены только в одном из корпусов, на первом этаже. Корпус перевели в режим работы обсерватора, там разместили 217 человек.
"К ранее заболевшему 31 пациенту добавились еще 44 положительных теста. Дополнительно госпитализированы 14 человек в медицинский центр "Решма", четыре человека – в Кинешемскую ЦРБ, один – в ГКБ №4", - говорится в сообщении.
По данным облправительства, в доме-интернате с повышенной температурой находятся четыре пациента с COVID-19, остальные чувствуют себя нормально.
Всего в Ивановской области зарегистрированы 5565 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 3464 пациента, скончались 59.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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