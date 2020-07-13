Число случаев COVID-19 в доме престарелых под Иваново достигло 75

По данным на 9 июля, в Пучежском доме-интернате для престарелых и инвалидов был выявлен 31 случай COVID-19. По данным облправительства, в интернате, где три корпуса и 447 проживающих, случаи заболевания были выявлены только в одном из корпусов, на первом этаже. Корпус перевели в режим работы обсерватора, там разместили 217 человек.