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Более 150 псковских медиков пострадали от коронавируса
Более 150 медицинских работников Псковской области пострадали от коронавирусной инфекции, двое скончались, сообщила первый заместитель губернатора региона Вера... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T17:06
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, псковская область, общество

Более 150 псковских медиков пострадали от коронавируса

17:06 13.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале
Врачи в госпитале
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи в госпитале. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Более 150 медицинских работников Псковской области пострадали от коронавирусной инфекции, двое скончались, сообщила первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова.
"У нас 1514 человек (выздоровевших от COVID-19 по состоянию на воскресенье - ред.), в том числе 155 - это медицинские работники. Это 30 врачей, 70 человек среднего медицинского персонала, 55 человек - это младший и иной персонал медицинских организаций", - рассказала она в прямом эфире Псковского агентства информации.
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Емельянова напомнила, что двое врачей региона погибли в борьбе с коронавирусом.
По ее словам, семьи погибших медиков получили соответствующие выплаты. Также 11 медработникам, которые заразились COVID-19 в период с 15 марта по 5 мая, до вступления в силу указа президента России о страховых выплатах медикам, единовременно перечислено по 50 тысяч рублей на человека за счет средств областного бюджета.
По данным оперштаба региона, на понедельник в Псковской области подтверждено 3259 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 12 случаев. Выздоровели 1548 человек, в том числе 34 - за минувшие сутки. Скончались 36 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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