Более 150 псковских медиков пострадали от коронавируса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Более 150 медицинских работников Псковской области пострадали от коронавирусной инфекции, двое скончались, сообщила первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова.
"У нас 1514 человек (выздоровевших от COVID-19 по состоянию на воскресенье - ред.), в том числе 155 - это медицинские работники. Это 30 врачей, 70 человек среднего медицинского персонала, 55 человек - это младший и иной персонал медицинских организаций", - рассказала она в прямом эфире Псковского агентства информации.
Емельянова напомнила, что двое врачей региона погибли в борьбе с коронавирусом.
По ее словам, семьи погибших медиков получили соответствующие выплаты. Также 11 медработникам, которые заразились COVID-19 в период с 15 марта по 5 мая, до вступления в силу указа президента России о страховых выплатах медикам, единовременно перечислено по 50 тысяч рублей на человека за счет средств областного бюджета.
По данным оперштаба региона, на понедельник в Псковской области подтверждено 3259 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 12 случаев. Выздоровели 1548 человек, в том числе 34 - за минувшие сутки. Скончались 36 пациентов.
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