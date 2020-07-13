Более 150 псковских медиков пострадали от коронавируса

По ее словам, семьи погибших медиков получили соответствующие выплаты. Также 11 медработникам, которые заразились COVID-19 в период с 15 марта по 5 мая, до вступления в силу указа президента России о страховых выплатах медикам, единовременно перечислено по 50 тысяч рублей на человека за счет средств областного бюджета.