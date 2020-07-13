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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574288942.html
Число жертв коронавируса в Приднестровье достигло 50
Пенсионер скончался от коронавируса в Слободзейском инфекционном госпитале, общее число жертв коронавируса в непризнанной Приднестровской Молдавской республике... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T17:05
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, приднестровская молдавская республика, в мире

Число жертв коронавируса в Приднестровье достигло 50

17:05 13.07.2020
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
ТИРАСПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Пенсионер скончался от коронавируса в Слободзейском инфекционном госпитале, общее число жертв коронавируса в непризнанной Приднестровской Молдавской республике достигло 50, сообщил в понедельник оперштаб ПМР.
"Ночью 12 июля в отделении интенсивной терапии скончался 82-летний пациент, житель одного из сёл Слободзейского района", - говорится в сообщении.
По состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 13 июля в медицинских учреждениях республики находится 41 человек с подозрением на COVID-19 (среди них – четверо детей и подростков в возрасте до 18 лет). В карантинные центры республики помещены 103 приднестровца, у которых подтверждён факт заболевания. Из них – семь несовершеннолетних. Диагноз "пневмония" зарегистрирован у 49 госпитализированных. В реанимации – семь человек.
По данным оперштаба Приднестровья, всего с начала пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 1302 приднестровцев, 50 человек скончались, 1119 выздоровели.
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Вчера, 09:28Распространение нового коронавируса
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Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыПриднестровская Молдавская РеспубликаВ мире
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