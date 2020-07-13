Число жертв коронавируса в Приднестровье достигло 50

ТИРАСПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Пенсионер скончался от коронавируса в Слободзейском инфекционном госпитале, общее число жертв коронавируса в непризнанной Приднестровской Молдавской республике достигло 50, сообщил в понедельник оперштаб ПМР.
"Ночью 12 июля в отделении интенсивной терапии скончался 82-летний пациент, житель одного из сёл Слободзейского района", - говорится в сообщении.
По состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 13 июля в медицинских учреждениях республики находится 41 человек с подозрением на COVID-19 (среди них – четверо детей и подростков в возрасте до 18 лет). В карантинные центры республики помещены 103 приднестровца, у которых подтверждён факт заболевания. Из них – семь несовершеннолетних. Диагноз "пневмония" зарегистрирован у 49 госпитализированных. В реанимации – семь человек.
По данным оперштаба Приднестровья, всего с начала пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 1302 приднестровцев, 50 человек скончались, 1119 выздоровели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.