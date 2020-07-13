Число жертв коронавируса в Приднестровье достигло 50

По состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 13 июля в медицинских учреждениях республики находится 41 человек с подозрением на COVID-19 (среди них – четверо детей и подростков в возрасте до 18 лет). В карантинные центры республики помещены 103 приднестровца, у которых подтверждён факт заболевания. Из них – семь несовершеннолетних. Диагноз "пневмония" зарегистрирован у 49 госпитализированных. В реанимации – семь человек.