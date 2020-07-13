Додон и лидер ПМР обсудили установленные Тирасполем санитарные посты

В ходе разговора речь шла и о выставленных Тирасполем карантинно-санитарных постах в качестве противоэпидемических барьеров. Красносельский подчеркнул, что говорить о полном снятии временно развернутых карантинно-санитарных постов можно будет после того, как эпидемиологическая обстановка в непризнанной ПМР и Молдавии будет благополучной, уточнила пресс-служба.