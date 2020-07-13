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Додон и лидер ПМР обсудили установленные Тирасполем санитарные посты
Президент Молдавии Игорь Додон и лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в ходе телефонного разговора в понедельник... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T17:03
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коронавирус covid-19, вадим красносельский, игорь додон, воз, приднестровская молдавская республика, румыния, молдавия, тирасполь, в мире

Додон и лидер ПМР обсудили установленные Тирасполем санитарные посты

17:03 13.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон и лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в ходе телефонного разговора в понедельник обсудили вопрос выставленных Тирасполем на фоне COVID-19 карантинно-санитарных постов и подтвердили готовность встретиться в конце июля, сообщила пресс-служба главы ПМР.
"Собеседники подтвердили готовность встретиться в конце текущего месяца для обсуждения актуальных вопросов переговорной повестки", - говорится в сообщении.
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В ходе разговора речь шла и о выставленных Тирасполем карантинно-санитарных постах в качестве противоэпидемических барьеров. Красносельский подчеркнул, что говорить о полном снятии временно развернутых карантинно-санитарных постов можно будет после того, как эпидемиологическая обстановка в непризнанной ПМР и Молдавии будет благополучной, уточнила пресс-служба.
По данным оперштаба Приднестровья, всего с начала пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 1302 приднестровцев, 50 человек скончались, 1119 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Вадим КрасносельскийИгорь ДодонВОЗПриднестровская Молдавская РеспубликаРумынияМолдавияТираспольВ мире
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