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В Ивановской области число жертв коронавируса достигло 59
Два пожилых пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за выходные в Ивановской области, общее количество летальных случаев выросло в регионе РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T17:00
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Ивановской области число жертв коронавируса достигло 59

17:00 13.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 13 июл - РИА Новости. Два пожилых пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за выходные в Ивановской области, общее количество летальных случаев выросло в регионе до 59, сообщает областное правительство.
По состоянию на 13 июля, в Ивановской области зарегистрированы 5565 случаев коронавирусной инфекции, за сутки поставлены 64 диагноза. Из новых случаев: 20 человек обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими заразились 43 человека. Один заболевший прибыл в регион из Чебоксар.
За сутки выписаны 26 человек, всего в области выздоровели 3464 пациента с подтвержденным COVID-19.
"Скончались 59 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". За последние два дня статистика пополнилась двумя новыми случаями: пациент 72 лет из Фурманова с тяжелым течением внебольничной двусторонней пневмонии и пациентка 82 лет из Иванова", - говорится в сообщении.
В стационарах области в настоящий момент находятся 649 человек с COVID-19, в том числе на койках с кислородом – 240 человек, на аппаратах ИВЛ – 13 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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