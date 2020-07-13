В Ивановской области число жертв коронавируса достигло 59

ВОРОНЕЖ, 13 июл - РИА Новости. Два пожилых пациента с подтвержденной Два пожилых пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за выходные в Ивановской области , общее количество летальных случаев выросло в регионе до 59, сообщает областное правительство.

По состоянию на 13 июля, в Ивановской области зарегистрированы 5565 случаев коронавирусной инфекции, за сутки поставлены 64 диагноза. Из новых случаев: 20 человек обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими заразились 43 человека. Один заболевший прибыл в регион из Чебоксар

За сутки выписаны 26 человек, всего в области выздоровели 3464 пациента с подтвержденным COVID-19.

"Скончались 59 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". За последние два дня статистика пополнилась двумя новыми случаями: пациент 72 лет из Фурманова с тяжелым течением внебольничной двусторонней пневмонии и пациентка 82 лет из Иванова", - говорится в сообщении.

В стационарах области в настоящий момент находятся 649 человек с COVID-19, в том числе на койках с кислородом – 240 человек, на аппаратах ИВЛ – 13 пациентов.