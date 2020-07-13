Тунис хочет заключить соглашение о сотрудничестве с МВФ

В настоящее время Тунис и МВФ ведут переговоры о реализации правительственной программы, рассчитанной на 4 года и основанной главным образом на поддержке социальной и экономической сфер, пояснил Йаиш. Если МВФ поддержит эту программу, соглашение между сторонами может быть подписано "самое позднее в течение четырех месяцев", отметил он, подчеркнув, что правительство "не намерено отступать от своего видения основ нового партнерства с МВФ". "Мы уверены в достижении рационального соглашения между правительством и МВФ, поскольку между сторонами существует высокая степень доверия", - сказал Йаиш.