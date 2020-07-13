Тунис хочет заключить соглашение о сотрудничестве с МВФ

КАИР, 13 июл - РИА Новости. Власти Туниса намерены возобновить в ближайшее время переговоры с Международным валютным фондом, чтобы в течение четырех месяцев заключить соглашение о сотрудничестве, заявил министр финансов страны Низар Йаиш в интервью радиостанции Mosaique FM в понедельник.
"В ближайшие дни начнется новый раунд переговоров с МВФ", - сообщил министр. По его словам, правительство подготовило платформу из 10 пунктов, основные из них сводятся к требованию уделить особое внимание на переговорах о сотрудничестве экономическим и социальным вопросам, в то время как в ходе предыдущих раундов МВФ проявлял больший интерес к обсуждению финансов и дефицита бюджета.
В настоящее время Тунис и МВФ ведут переговоры о реализации правительственной программы, рассчитанной на 4 года и основанной главным образом на поддержке социальной и экономической сфер, пояснил Йаиш. Если МВФ поддержит эту программу, соглашение между сторонами может быть подписано "самое позднее в течение четырех месяцев", отметил он, подчеркнув, что правительство "не намерено отступать от своего видения основ нового партнерства с МВФ". "Мы уверены в достижении рационального соглашения между правительством и МВФ, поскольку между сторонами существует высокая степень доверия", - сказал Йаиш.
МВФ еще в апреле заявлял, что экономике Туниса грозит сильнейшая рецессия с момента получения им независимости в 1956 году.
В июне премьер-министр страны Ильяс Фахфах предупредил, что по прогнозам властей экономика страны упадет на беспрецедентные почти 7% вследствие пандемии коронавируса. Премьер сообщил, что задолженности государства достигли "пугающих" масштабов и составляют 92 миллиарда динаров (32 миллиарда долларов), что примерно равно 84% внутреннего национального продукта Туниса. Из-за отрицательного роста экономики государственный бюджет недосчитается почти пяти миллиардов динаров (более 1,7 миллиарда долларов). Фахфах отметил, что большинству государственных организаций грозит банкротство.
Ранее тунисские власти в послании Международному валютному фонду заявили, что из-за пандемии коронавируса и закрытия границ ожидают убытков в размере 1,4 миллиарда долларов в сфере туризма. Десятого апреля МВФ заявил о выделении Тунису 745 миллионов долларов помощи для борьбы с последствиями коронавируса.