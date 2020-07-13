Рошаль оценил переход на электронный документооборот в здравоохранении

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В медицинских организациях РФ есть проблемы с переходом на электронный документооборот, необходимо исключить необходимость дублирования бумажных и электронных документов, считает сопредседатель центрального штаба В медицинских организациях РФ есть проблемы с переходом на электронный документооборот, необходимо исключить необходимость дублирования бумажных и электронных документов, считает сопредседатель центрального штаба ОНФ , доктор Леонид Рошаль

"Поставив в больницу компьютер, необходимо его подключить к медицинской информационной системе, а также провести повышение квалификации медицинских работников. Зачастую это происходит не одновременно. Переход от бумажных к электронным медицинским картам в целом, в том числе в сельских больницах, идет медленно. Кроме того, необходимо решить юридические вопросы отказа от бумажной истории болезни, а также защите и сохранности той документации, которая будет относиться к электронным медицинским картам", – цитирует Рошаля пресс-служба ОНФ.

По информации пресс-службы, ОНФ выступает за то, чтобы исключить дублирование электронного и бумажного документооборота.