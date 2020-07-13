https://ria.ru/20200713/1574288447.html
Рошаль оценил переход на электронный документооборот в здравоохранении
В медицинских организациях РФ есть проблемы с переходом на электронный документооборот, необходимо исключить необходимость дублирования бумажных и электронных... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:58
2020-07-13T16:58
здоровье - общество
общероссийский народный фронт
леонид рошаль
общество
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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здоровье - общество, общероссийский народный фронт, леонид рошаль, общество
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
В медицинских организациях РФ есть проблемы с переходом на электронный документооборот, необходимо исключить необходимость дублирования бумажных и электронных документов, считает сопредседатель центрального штаба ОНФ
, доктор Леонид Рошаль
.
"Поставив в больницу компьютер, необходимо его подключить к медицинской информационной системе, а также провести повышение квалификации медицинских работников. Зачастую это происходит не одновременно. Переход от бумажных к электронным медицинским картам в целом, в том числе в сельских больницах, идет медленно. Кроме того, необходимо решить юридические вопросы отказа от бумажной истории болезни, а также защите и сохранности той документации, которая будет относиться к электронным медицинским картам", – цитирует Рошаля пресс-служба ОНФ.
По информации пресс-службы, ОНФ выступает за то, чтобы исключить дублирование электронного и бумажного документооборота.
В Народном фронте также сообщили, что в ходе исследования среди медиков удалось выяснить, что компьютер отсутствовал у 11% респондентов, которым он требуется для работы. У 21% нет подключения к интернету. У 29% либо отсутствует в организации медицинская информационная система, либо компьютер к ней не подключен. При этом 89% продолжают заполнять бумажные медицинские карты. При этом больше 70% врачей говорят о том, что "бумажная" нагрузка на них растет.