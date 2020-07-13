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Во фракции Порошенко прокомментировали "языковой" законопроект
Фракция партии "Европейская солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде считает, что законопроект об использовании украинского языка в РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:56
александр корниенко
владимир вятрович
европейская солидарность
петр порошенко
верховная рада украины
украина
в мире
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353
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александр корниенко, владимир вятрович, европейская солидарность, петр порошенко, верховная рада украины, украина, в мире

Во фракции Порошенко прокомментировали "языковой" законопроект

16:56 13.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
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Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Фракция партии "Европейская солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде считает, что законопроект об использовании украинского языка в образовательных учреждениях раскалывает общество, заявил ее депутат Владимир Вятрович.
Законопроект предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 года на 2023 год переход русскоязычных 5-11-х классов на обучение на украинском языке. Автором законопроекта является член комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности и депутат фракции "Слуга народа" в Раде Максим Бужанский. Ранее комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал отклонить доработанную редакцию законопроекта об использовании украинского языка в образовательных учреждениях. При этом замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко попросил внести в повестку дня работы парламента этот законопроект.
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"Этот законопроект абсолютно политически вредный, потому что он раскалывает общество. Этот законопроект по сути останавливает переход русскоязычных школ на украинский язык, который был запланирован на 1 сентября этого года", - заявил Вятрович в понедельник в ходе общения с журналистами, видео обнародовано на сайте партии в Facebook.
По его словам, процесс перехода обучения в школах на украинский язык длился несколько лет, в том числе были напечатаны учебники и другие ресурсы. Вятрович считает, что автор законопроекта пытается сорвать этот процесс. "Принятие этого законопроекта - наибольшая опасность – это по сути возвращение русификации в украинскую школу", - добавил депутат.
Вятрович сказал, что фракция "Европейская солидарность" намерена препятствовать принятию этого законопроекта, намерена обращаться за помощью к разным политическим силам на Украине.
В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%.
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Александр КорниенкоВладимир ВятровичЕвропейская солидарностьПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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