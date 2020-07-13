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Вандалы сломали пальцы у статуи Венеры в Петергофе
Вандалы повредили статую Венеры Медицейской в Государственном музее-заповеднике "Петергоф", сломав у нее четыре пальца руки, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:55
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
петергоф
происшествия
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), петергоф, происшествия

Вандалы сломали пальцы у статуи Венеры в Петергофе

16:55 13.07.2020
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CC BY-SA 3.0 / Yair Haklai / Статуя Венеры Медицейской в Государственном музее-заповеднике "Петергоф"
Статуя Венеры Медицейской в Государственном музее-заповеднике Петергоф
CC BY-SA 3.0 / Yair Haklai /
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Вандалы повредили статую Венеры Медицейской в Государственном музее-заповеднике "Петергоф", сломав у нее четыре пальца руки, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея-заповедника.
"Это произошло либо в пятницу вечером, либо в субботу утром. У статуи Венеры Медицейской были сломаны четыре пальца. Теперь предстоит реставрация", - рассказала собеседница агентства.
Она отметила, что музей сообщил об инциденте в Минкультуры РФ.
Статуя расположена в саду Венеры в Нижнем парке Петергофа. Эта часть парка сильно пострадала в годы Великой Отечественной войны, его восстановление было полностью завершено в 1980-е годы.
С 3 июля фонтаны и парки ГМЗ "Петергоф" вновь открылись для посетителей в рамках смягчения мер по коронавирусу. Самым грандиозным сооружением фонтанного ансамбля в Петергофе является Большой каскад, который строился одновременно с Нагорным дворцом в 1715-1724 годах. На сегодняшний день декоративное убранство каскада включает 225 скульптур.
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Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)ПетергофПроисшествия
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