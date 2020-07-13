Вандалы сломали пальцы у статуи Венеры в Петергофе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Вандалы повредили статую Венеры Медицейской в Государственном музее-заповеднике "Петергоф", сломав у нее четыре пальца руки, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея-заповедника.

"Это произошло либо в пятницу вечером, либо в субботу утром. У статуи Венеры Медицейской были сломаны четыре пальца. Теперь предстоит реставрация", - рассказала собеседница агентства.

С 3 июля фонтаны и парки ГМЗ "Петергоф" вновь открылись для посетителей в рамках смягчения мер по коронавирусу. Самым грандиозным сооружением фонтанного ансамбля в Петергофе является Большой каскад, который строился одновременно с Нагорным дворцом в 1715-1724 годах. На сегодняшний день декоративное убранство каскада включает 225 скульптур.