МИД Латвии предложил лишать видов на жительство нарушителей самоизоляции

"Приезжим из третьих стран, не соблюдающим режим 14-дневной изоляции по приезду в Латвию, следует аннулировать виды на жительство (ВНЖ) или визы", - сказал Ринкевич.

Он также считает, что необходимо ввести мораторий на оформление или продление ВНЖ до момента, пока заболеваемость в соответствующей третьей стране не будет соответствовать условиям ЕС - 16 заболевших на 100 тысяч жителей в течение двух недель.