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МИД Латвии предложил лишать видов на жительство нарушителей самоизоляции
Приезжим из третьих стран, которые не соблюдают обязательную двухнедельную изоляцию после прибытия в Латвию, следует аннулировать виды на жительство (ВНЖ) или... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:53
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, эдгар ринкевич, воз, латвия, в мире

МИД Латвии предложил лишать видов на жительство нарушителей самоизоляции

16:53 13.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРига в Латвии
Рига в Латвии
© РИА Новости / Владимир Песня
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РИГА, 13 июл – РИА Новости. Приезжим из третьих стран, которые не соблюдают обязательную двухнедельную изоляцию после прибытия в Латвию, следует аннулировать виды на жительство (ВНЖ) или визы, заявил журналистам в понедельник министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
Ринкевич намерен 14 июля внести это предложение на рассмотрение правительства.
"Приезжим из третьих стран, не соблюдающим режим 14-дневной изоляции по приезду в Латвию, следует аннулировать виды на жительство (ВНЖ) или визы", - сказал Ринкевич.
Он также считает, что необходимо ввести мораторий на оформление или продление ВНЖ до момента, пока заболеваемость в соответствующей третьей стране не будет соответствовать условиям ЕС - 16 заболевших на 100 тысяч жителей в течение двух недель.
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Премьер Кришьянис Кариньш ранее сообщил в Twitter, что во вторник правительство ожидает от министров предложений по усилению контроля за самоизоляцией приезжих из стран с высокой заболеваемостью COVID-19, а за нарушение самоизоляции должны быть предусмотрены санкции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЭдгар РинкевичВОЗЛатвияВ мире
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