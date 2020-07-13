В порту Сан-Диего почти сутки горит военный корабль

ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Почти сутки в порту Сан-Диего продолжается пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD6), в связи с чем жителям города советуют не открывать окна.
"Южный ветер, …весьма вероятно, будет распространять дым от USS Bonhomme Richard на север вдоль шоссе I-15. Если вы находитесь в городе и окрестностях, особенно на севере, мы рекомендуем не открывать сегодня окна", - говорится в сообщении в Twitter местной службы наблюдения за погодой.
Very strong smell of smoke at our office in Rancho Bernardo. South winds from the coastal eddy are likely spreading smoke from USS Bonhomme Richard north along I-15 corridor.— NWS San Diego (@NWSSanDiego) July 13, 2020
If you're in the SD metro, especially due north, we recommend leaving windows closed tonight. #shipfire pic.twitter.com/2AuV3jJwps
Синоптики отметили, что от пожара распространяется "довольно едкий дым", хотя накануне в командовании ВМС США заявили, что дым не содержит токсичных примесей.
По данным командования надводными силами Тихоокеанского флота США, тушение пожара продолжалось и ночью, в том числе с использованием вертолетов, которые сбрасывали на корабль воду со специальных сливных устройств.
Ранее сообщалось, что возгорание произошло в 8.30 (18.30 мск) воскресенья. Корабль с экипажем около 1000 человек находился на техническом обслуживании, на борту на момент возгорания были около 160 моряков. Командование надводными силами ВМС США сообщало, что в результате пожара пострадали 17 моряков и четверо гражданских лиц.