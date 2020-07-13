В порту Сан-Диего почти сутки горит военный корабль

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в 8.30 (18.30 мск) воскресенья. Корабль с экипажем около 1000 человек находился на техническом обслуживании, на борту на момент возгорания были около 160 моряков. Командование надводными силами ВМС США сообщало, что в результате пожара пострадали 17 моряков и четверо гражданских лиц.