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В порту Сан-Диего почти сутки горит военный корабль
Почти сутки в порту Сан-Диего продолжается пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD6), в связи с чем жителям города советуют не... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:52
военно-морские силы сша
сан-диего
сша
в мире
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https://ria.ru/20200713/1574265489.html
https://ria.ru/20200713/1574255070.html
Хорошо так горит. Душевно.
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сан-диего
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
военно-морские силы сша, сан-диего, сша, в мире

В порту Сан-Диего почти сутки горит военный корабль

16:52 13.07.2020
876
© REUTERS / Bing GuanПожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
© REUTERS / Bing Guan
ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Почти сутки в порту Сан-Диего продолжается пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD6), в связи с чем жителям города советуют не открывать окна.
"Южный ветер, …весьма вероятно, будет распространять дым от USS Bonhomme Richard на север вдоль шоссе I-15. Если вы находитесь в городе и окрестностях, особенно на севере, мы рекомендуем не открывать сегодня окна", - говорится в сообщении в Twitter местной службы наблюдения за погодой.
Синоптики отметили, что от пожара распространяется "довольно едкий дым", хотя накануне в командовании ВМС США заявили, что дым не содержит токсичных примесей.
По данным командования надводными силами Тихоокеанского флота США, тушение пожара продолжалось и ночью, в том числе с использованием вертолетов, которые сбрасывали на корабль воду со специальных сливных устройств.
Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
Вчера, 11:53
Адмирал рассказал, чем опасен пожар на корабле в Сан-Диего
Ранее сообщалось, что возгорание произошло в 8.30 (18.30 мск) воскресенья. Корабль с экипажем около 1000 человек находился на техническом обслуживании, на борту на момент возгорания были около 160 моряков. Командование надводными силами ВМС США сообщало, что в результате пожара пострадали 17 моряков и четверо гражданских лиц.
Кадры горящего корабля ВМС США в порту Сан-Диего
Вчера, 09:05
Опубликовано видео пожара на военно-морской базе в Сан-Диего
12126202
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Военно-морские силы СШАСан-ДиегоСШАВ мире
Популярные комментарии
Хорошо так горит. Душевно.
13 июля, 17:17
Bakyika Бирюков
370000
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