https://ria.ru/20200713/1574287990.html
В Сербии число заразившихся коронавирусом достигло 18 639
В Сербии 154 больных COVID-19 в понедельник находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), что является максимумом с начала пандемии, за... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:50
2020-07-13T16:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ана брнабич
коронавирусы
здоровье - общество
сербия
белград (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569196907_253:49:3145:1675_1400x0_80_0_0_8318e48c84511b2f03e6d66313e415b8.jpg
сербия
белград (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569196907_253:49:3145:1675_1400x0_80_0_0_8318e48c84511b2f03e6d66313e415b8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569196907_414:0:3145:2048_1400x0_80_0_0_809fc440e22882cb9e5c2eb58caf01de.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569196907_945:0:2993:2048_1400x0_80_0_0_311b24e82f0507c7d570fc2c90b83f62.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, ана брнабич, коронавирусы, здоровье - общество, сербия, белград (город), в мире
БЕЛГРАД, 13 июл - РИА Новости.
В Сербии
154 больных COVID-19
в понедельник находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), что является максимумом с начала пандемии, за прошедшие сутки скончались 12 больных COVID-19, выявлены 279 зараженных, сообщила премьер Сербии Ана Брнабич
.
Премьер-министр страны заявила ранее, что сутки с 9 на 10 июля стали худшими в Сербии за период пандемии COVID-19, были зарегистрированы 18 смертельных случаев и 386 новых заболевших. В субботу министр здравоохранения Златибор Лончар рассказал, что за ночь только в Белграде
врачи осмотрели 3,2 тысячи пациентов с подозрением на коронавирус.
"За прошедшие 24 часа проведено 6 915 тестирований, выявлено 279 больных COVID-19, общее число зараженных с начала пандемии достигло 18 639. Скончались 12 пациентов (всего умерли 405 человек - ред.)", - заявила премьер Сербии на брифинге национального кризисного штаба в понедельник.
"Думаю, что у нас сегодня худший день по числу людей на аппаратах ИВЛ – 154 человека, что больше, чем было в середине апреля", - подчеркнула Брнабич и призвала граждан носить маски и избегать собраний.
Брнабич ранее заявляла, что ожидает при нынешнем росте заболеваемости COVID-19 скорое достижение максимума по числу жертв и заболевших. Главной причиной она назвала "недисциплинированное поведение граждан 5-6 дней назад". Что касается прошедших в минувшие дни в Сербии массовых антиправительственных выступлений, то, по оценке премьера Сербии, это отразится на росте количества заболеваний еще через три-четыре дня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.