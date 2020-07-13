В Сербии число заразившихся коронавирусом достигло 18 639

БЕЛГРАД, 13 июл - РИА Новости. В Сербии 154 больных COVID-19 в понедельник находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), что является максимумом с начала пандемии, за прошедшие сутки скончались 12 больных COVID-19, выявлены 279 зараженных, сообщила премьер Сербии Ана Брнабич

Премьер-министр страны заявила ранее, что сутки с 9 на 10 июля стали худшими в Сербии за период пандемии COVID-19, были зарегистрированы 18 смертельных случаев и 386 новых заболевших. В субботу министр здравоохранения Златибор Лончар рассказал, что за ночь только в Белграде врачи осмотрели 3,2 тысячи пациентов с подозрением на коронавирус.

"За прошедшие 24 часа проведено 6 915 тестирований, выявлено 279 больных COVID-19, общее число зараженных с начала пандемии достигло 18 639. Скончались 12 пациентов (всего умерли 405 человек - ред.)", - заявила премьер Сербии на брифинге национального кризисного штаба в понедельник.

"Думаю, что у нас сегодня худший день по числу людей на аппаратах ИВЛ – 154 человека, что больше, чем было в середине апреля", - подчеркнула Брнабич и призвала граждан носить маски и избегать собраний.

Брнабич ранее заявляла, что ожидает при нынешнем росте заболеваемости COVID-19 скорое достижение максимума по числу жертв и заболевших. Главной причиной она назвала "недисциплинированное поведение граждан 5-6 дней назад". Что касается прошедших в минувшие дни в Сербии массовых антиправительственных выступлений, то, по оценке премьера Сербии, это отразится на росте количества заболеваний еще через три-четыре дня.