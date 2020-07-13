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Прокурор из команды Мюллера Вайсман выпустит книгу в конце сентября
Экс-прокурор Эндрю Вайсман, работавший в команде по "российскому расследованию" Роберта Мюллера, выпустит в конце сентября книгу о расследовании, сообщило... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:47
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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фбр, роджер стоун, дональд трамп, роберт мюллер, нью-йорк (город), в мире

Прокурор из команды Мюллера Вайсман выпустит книгу в конце сентября

16:47 13.07.2020
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© AP Photo / Cliff OwenЖурналисты снимают страницы с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве"
Журналисты снимают страницы с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о российском вмешательстве
© AP Photo / Cliff Owen
Журналисты снимают страницы с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Экс-прокурор Эндрю Вайсман, работавший в команде по "российскому расследованию" Роберта Мюллера, выпустит в конце сентября книгу о расследовании, сообщило издательство Random House.
"Это история нашего расследования того, как нашу демократию атаковала Россия, и того, как те, кто поощрял и игнорировал это нападение, подрывали нашу способность найти правду", - заявил Вайсман в этой связи, подчеркнув, что гордится своей работой.
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Книга называется "Там, где кончается закон: внутри расследования Мюллера". Выход книги запланирован на 29 сентября.
Вайсман в прошлом был главным юрисконсультом ФБР, когда это ведомство возглавлял Мюллер. Он также работал прокурором в Нью-Йорке и занимался уголовным преследованием местной мафии. В расследовании Мюллера, назначенного генпрокурором в 2017 году, он занимал одну из видных должностей.
Вайсман после ухода из команды Мюллера стал партнером юридической фирмы Jenner & Block, он также преподает на юридическом факультете Нью-Йоркского университета.
Мюллер предъявил обвинения ряду бывших сотрудников и приближенных Трампа и добился обвинительных приговоров против ряда из них. Так, бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт получил тюремный срок за финансовые и налоговые нарушения. Бывший советник Трампа Роджер Стоун был осужден на 3 года 4 месяца тюрьмы за воспрепятствование правосудию, позднее его срок был сокращен по решению президента Дональда Трампа. Бывший советник по нацбезопасности Майкл Флинн был обвинен в лжи ФБР, впоследствии минюст снял с него обвинения, но судья, неоднократно грозивший Флинну тюрьмой, отказывается закрыть дело.
Демократы спорят с тем, правильно ли изложил ход расследования Мюллера генпрокурор, глава министерства юстиции Уильям Барр. По заявлению Барра, Мюллер подтвердил обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в выборы 2016 года (Россия эти обвинения отрицает), но не нашел свидетельств "сговора" президента Дональда Трампа с Россией (наличие такого сговора отрицали как в Кремле, так и в Белом доме).
Обвинения РФ во вмешательстве в дела других стран и в выборы периодически звучат из уст западных политиков. РФ неоднократно заявляла, что такие обвинения голословны, бездоказательны.
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