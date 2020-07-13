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Мурманская область
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В Мурманске заработал первый в Арктике велопрокат за полярным кругом
Сеть городского велопроката, ставшего первым в Арктической зоне, открылась в Мурманске, сообщила журналистам заместитель губернатора Мурманской области Оксана... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:44
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353
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максим акимов, арктика, втб, мурманск, мурманская область, общество

В Мурманске заработал первый в Арктике велопрокат за полярным кругом

16:44 13.07.2020
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© РИА Новости / Павел ЛьвовМурманск
Мурманск
© РИА Новости / Павел Львов
Мурманск. Архивное фото
МУРМАНСК, 13 июл – РИА Новости. Сеть городского велопроката, ставшего первым в Арктической зоне, открылась в Мурманске, сообщила журналистам заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова.
"Сегодня мы запускаем совместный с ВТБ проект "Велобайк", это первый проект по велопрокату в Арктической зоне. Можно будет активно пользоваться велосипедами в Арктике, это может быть еще одним плюсом для привлечения сюда туристов. Запланировано 10 станций по 10 велосипедов, пока запускаем 9", - сказала Астахова.
Зимой станции будут находиться на обслуживании. Мурманчанам и гостям города предлагается скачать приложение и арендовать велосипеды на необходимый срок. Например, прокат на день обойдется в 150 рублей, стоимость проката на сезон – 1,2 тысячи рублей. Бесплатно можно ездить до 30 минут.
"Велосипеды новые, французское оборудование, антивандальные, всепогодные. В Мурманске мы решили подключить все станции к электричеству, в то время как в Москве станции работают на солнечных батареях", - сказал в свою очередь президент общественного велопроката ВТБ "Велобайк" Максим Акимов.
Все обслуживание техники будет проводиться с учетом климатических особенностей региона с использованием специальных смазочных средств.
В сентябре прошлого года пресс-служба правительства Мурманской области сообщила о том, что подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в рамках реализации проекта общественного велопроката с ВТБ банком.
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