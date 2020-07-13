В Мурманске заработал первый в Арктике велопрокат за полярным кругом

Зимой станции будут находиться на обслуживании. Мурманчанам и гостям города предлагается скачать приложение и арендовать велосипеды на необходимый срок. Например, прокат на день обойдется в 150 рублей, стоимость проката на сезон – 1,2 тысячи рублей. Бесплатно можно ездить до 30 минут.