Глава Косово прибыл в Гаагу для допроса по делу о военных преступлениях

"Я готов ответить на новый вызов и выиграть ради моего сына, моей семьи, моего народа и моей страны… Никто не может переписать историю, это цена свободы", - приводит агентство Франс Пресс слова Тачи, устроившего брифинг после прибытия в Гаагу.

Ожидается, что позднее в 2020 году судья решит, будет ли Тачи обвинен окончательно. Ранее президент Косово заявил, что подаст в отставку, если Специальный суд по преступлениям в Гааге утвердит обвинительный акт в отношении него за военные преступления.