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Глава Косово прибыл в Гаагу для допроса по делу о военных преступлениях
Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи прибыл в Гаагу для допроса по делу о военных преступлениях 1998-1999 годов. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:44
освободительная армия косово
хашим тачи
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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освободительная армия косово, хашим тачи, рамуш харадинай, дик марти, нато, косово, приштина, в мире

Глава Косово прибыл в Гаагу для допроса по делу о военных преступлениях

16:44 13.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи
Президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи прибыл в Гаагу для допроса по делу о военных преступлениях 1998-1999 годов.
Ранее, 24 июня, Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах. На прошлой неделе Тачи заявил, что 13 июля посетит Гаагу по приглашению Специальной прокуратуры для беседы с ее сотрудниками.
Премьер-министр Косово Хашим Тачи
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Президент Косово готов уйти в отставку из-за обвинений в преступлениях
"Я готов ответить на новый вызов и выиграть ради моего сына, моей семьи, моего народа и моей страны… Никто не может переписать историю, это цена свободы", - приводит агентство Франс Пресс слова Тачи, устроившего брифинг после прибытия в Гаагу.
Ожидается, что позднее в 2020 году судья решит, будет ли Тачи обвинен окончательно. Ранее президент Косово заявил, что подаст в отставку, если Специальный суд по преступлениям в Гааге утвердит обвинительный акт в отношении него за военные преступления.
В течение 2018-2019 годов до 200 бывших боевиков косовоалбанской "Освободительной армии Косово" были вызваны для дачи показаний по делам о военных преступлениях в Гаагу. Среди них бывший полевой командир и экс-"премьер" Рамуш Харадинай, который 19 июля 2019 года подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу, но воспользовался правом сохранять молчание, а затем вернулся в Приштину.
В Нидерландах ранее были созданы Специальный международный суд и Специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998-1999 годах, сообщившие о готовности работать только в июле 2017 года. Отправной точкой их действий стал доклад спецпредставителя Совета Европы Дика Марти 2010 года, посвященный преступлениям ОАК. Среди наиболее тяжких дел - наркоторговля, похищения людей, торговля органами. Спецпрокурор Джек Смит в конце октября 2018 года посетил Приштину, но ранее ни одного обвинения выдвинуто не было.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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Освободительная армия КосовоХашим ТачиРамуш ХарадинайДик МартиНАТОКосовоПриштинаВ мире
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