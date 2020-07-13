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Оренбургская область
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В заповеднике "Оренбурский" стартовала акция помощи лошадям Пржевальского
В заповеднике "Оренбургский" стартовала благотворительная программа, направленная на улучшение условий проживания, питания и ветеринарного обслуживания... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T17:04
оренбургская область
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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денис паслер

В заповеднике "Оренбурский" стартовала акция помощи лошадям Пржевальского

17:04 13.07.2020
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© Фото предоставлено пресс-службой правительства Оренбургской областиЛошади Пржевальского
Лошади Пржевальского
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Оренбургской области
ОРЕНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. В заповеднике "Оренбургский" стартовала благотворительная программа, направленная на улучшение условий проживания, питания и ветеринарного обслуживания единственной в России популяции лошадей Пржевальского, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Благотворительная акция заповедника "Оренбуржский", где ученые возрождают единственную в России популяцию лошади Пржевальского, поможет в достижении этой цели - позволит привлечь средства для улучшения условий проживания, питания и ветеринарного обслуживания животных", - отмечает пресс-службе правительства Оренбургской области
Первым участником акции стал губернатор региона Денис Паслер, в программе также приняли участие заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова и посол доброй воли ООН, первый замглавы думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов. Получателями благотворительной помощи стали жеребята Скиф, Стэнли и Арга.
Присоединиться к программе заповедника могут как физические, так и юридические лица.
Предусмотрены несколько уровней участия. Каждый благотворитель будет ежемесячно получать от заповедника отчет о состоянии жеребёнка, а также абонемент на посещение участка "Предуральская степь" и другие бонусы.
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"В Предуральской степи учёные возрождают единственную в России популяцию лошади Пржевальского. Старт этой работе дал президент, а мы поддерживаем это начинание. Я благодарен оренбургским экологам за работу, в результате которой наш заповедник вошел в список уникальных российских туристических мест наравне с озером Байкал, "Шантарскими островами", "Приэльбрусьем" и другими центрами внутреннего туризма России", - сказал во время посещения заповедника губернатор региона Денис Паслер.
Основная цель программы по восстановлению исчезнувшего из дикой природы вида - создание устойчивой самовоспроизводящейся популяции лошадей от чистокровных животных, занесённых в международную Племенную книгу.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Оренбургской областиЛошади Пржевальского
Лошади Пржевальского
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Оренбургской области
Лошади Пржевальского
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Оренбургская областьДенис Паслер
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