В заповеднике "Оренбурский" стартовала акция помощи лошадям Пржевальского

ОРЕНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. В заповеднике "Оренбургский" стартовала благотворительная программа, направленная на улучшение условий проживания, питания и ветеринарного обслуживания единственной в России популяции лошадей Пржевальского, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Благотворительная акция заповедника "Оренбуржский", где ученые возрождают единственную в России популяцию лошади Пржевальского, поможет в достижении этой цели - позволит привлечь средства для улучшения условий проживания, питания и ветеринарного обслуживания животных", - отмечает пресс-службе правительства Оренбургской области

Первым участником акции стал губернатор региона Денис Паслер, в программе также приняли участие заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова и посол доброй воли ООН, первый замглавы думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов. Получателями благотворительной помощи стали жеребята Скиф, Стэнли и Арга.

Присоединиться к программе заповедника могут как физические, так и юридические лица.

Предусмотрены несколько уровней участия. Каждый благотворитель будет ежемесячно получать от заповедника отчет о состоянии жеребёнка, а также абонемент на посещение участка "Предуральская степь" и другие бонусы.

"В Предуральской степи учёные возрождают единственную в России популяцию лошади Пржевальского. Старт этой работе дал президент, а мы поддерживаем это начинание. Я благодарен оренбургским экологам за работу, в результате которой наш заповедник вошел в список уникальных российских туристических мест наравне с озером Байкал, "Шантарскими островами", "Приэльбрусьем" и другими центрами внутреннего туризма России", - сказал во время посещения заповедника губернатор региона Денис Паслер

Основная цель программы по восстановлению исчезнувшего из дикой природы вида - создание устойчивой самовоспроизводящейся популяции лошадей от чистокровных животных, занесённых в международную Племенную книгу.