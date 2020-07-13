В Вологодской области отменили электронные пропуска для въезда в регион

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Вологодская область продолжает снятие ограничений второго этапа, введённых из-за коронавируса, и отменяет электронные пропуска, ранее необходимые для въезда в регион, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
"Прекращают своё действие контрольно-пропускные пункты, действующие на въезд, спасибо всем, кто обеспечивал их работу. Отменяются и электронные пропуска на въезд в регион, но сохраняется двухнедельная изоляция для тех, кто прибыл из-за границы, и вахтовиков", - сообщил губернатор во время заседания оперативного штаба, которое транслировалось в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, сейчас в регионе нет устойчивой тенденции к снижению заражений коронавирусом, а значит, нет условий к переходу к третьему этапу снятия ограничений.
Также власти продлили режим повышенной готовности до 3 августа в Вологодской области.
По информации, озвученной Кувшинниковым, на данный момент в области заражены коронавирусом 401 человек, из них 23 человека переносят заболевание в тяжёлой форме.
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