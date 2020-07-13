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В Вологодской области отменили электронные пропуска для въезда в регион
Вологодская область продолжает снятие ограничений второго этапа, введённых из-за коронавируса, и отменяет электронные пропуска, ранее необходимые для въезда в... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вологодская область, олег кувшинников, общество

В Вологодской области отменили электронные пропуска для въезда в регион

16:40 13.07.2020
1919
CC0 / igorselivanovskiy / Вологда
Вологда
CC0 / igorselivanovskiy /
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Вологодская область продолжает снятие ограничений второго этапа, введённых из-за коронавируса, и отменяет электронные пропуска, ранее необходимые для въезда в регион, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
"Прекращают своё действие контрольно-пропускные пункты, действующие на въезд, спасибо всем, кто обеспечивал их работу. Отменяются и электронные пропуска на въезд в регион, но сохраняется двухнедельная изоляция для тех, кто прибыл из-за границы, и вахтовиков", - сообщил губернатор во время заседания оперативного штаба, которое транслировалось в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, сейчас в регионе нет устойчивой тенденции к снижению заражений коронавирусом, а значит, нет условий к переходу к третьему этапу снятия ограничений.
Также власти продлили режим повышенной готовности до 3 августа в Вологодской области.
По информации, озвученной Кувшинниковым, на данный момент в области заражены коронавирусом 401 человек, из них 23 человека переносят заболевание в тяжёлой форме.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вологодская областьОлег КувшинниковОбщество
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