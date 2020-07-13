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Верховный суд разрешил предъявлять иски к Facebook в российских судах
Российские пользователи Facebook могут предъявлять иски к соцсети в российских судах, решил Верховный суд РФ. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:33
россия
facebook
верховный суд рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, facebook, верховный суд рф, общество

Верховный суд разрешил предъявлять иски к Facebook в российских судах

16:33 13.07.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСтраница Facebook
Страница Facebook
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Страница Facebook. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российские пользователи Facebook могут предъявлять иски к соцсети в российских судах, решил Верховный суд РФ.
Судебная коллегия рассмотрела кассационную жалобу нескольких пользователей. Они просили суд запретить Facebook блокировать и удалять аккаунты, сбор персональных данных, обязать предоставить им право обжаловать действия администратора соцсети, а также возвращать авторские материалы, публикации и фотографии в случае удаления. Истцы также просили восстановить эти аккаунты.
Однако Тверской суд Москвы не стал даже рассматривать иск, указав на его неподсудность и отметив, что правоотношений между сторонами нет. Тогда они дошли до Верховного суда РФ, который обязал рассмотреть иск.
В определении ВС указано, что российские суды вправе рассматривать дела с участием иностранных лиц, если ответчик распространяет рекламу, направленную на россиян; если иск вытекает из договора, который исполняется в РФ; если субъект персональных данных живет в РФ.
Facebook
10 июля, 23:35
СМИ сообщили, что Facebook может запретить политическую рекламу
"Иски о защите прав субъекта персональных данных, в том числе о возмещении убытков и компенсации вреда, могут предъявляться в суд по месту жительства истца", - сказано в определении суда.
Суд указал, что выводы первой инстанции об отсутствии у судов РФ компетенции по разрешению спора с Facebook противоречат нормам права.
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РоссияFacebookВерховный суд РФОбщество
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