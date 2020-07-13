Символ Крымского моста кот Мостик нашел новую работу и переезжает

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Символ моста через Керченский пролив кот-блогер Мостик сообщил, что завершает свою вахту на Крымском мосту.
Кот Мостик – ровесник и талисман стройки. Рыжего кота подбросили строителям, когда они только приехали на берег Керченского пролива. Рабочие поселили его в своей бытовке. Кот подрос и стал "инспектором" на стройке. Он наблюдал за погружением свай и опор, а также за сборкой и подъемом пролетов. На стройке для Мостика был "создан" свой отдел. Он руководил "Котмостнадзором". Вместе с котом стройку инспектировали чайка Валера, баклан Варфоломей, дельфин Максим, ящерица Оксана, пес Цыган и лиса Лизавета.
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"Переезжаю. Долго думал, куда податься. Мост я построил, в эксплуатации его проверил", - говорится на странице кота в Instagram.
Кот Мостик отметил, что главной на Крымском мосту теперь станет чайка Валера. "А сам меняю профессию", - подчеркнул кот-блогер и предложил подписчикам угадать, куда он собрался.
Среди вариантов будущего трудоустройства кота-блогера подписчики назвали проект возведения моста с материка на Сахалин, кто-то предположил, что кот-блогер отправится "рулить строительством "Северного потока", достройкой железнодорожного моста "Нижнеленинское — Тунцзян" между РФ и Китаем через акваторию пограничной реки Амур. Также есть предположение, что кот переедет в "город мостов" Санкт-Петербург или Москву.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Автодорожная часть моста открылась в мае 2018 года. Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года, грузовое железнодорожное - 30 июня 2020 года.
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