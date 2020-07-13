Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200713/1574286747.html
В МЧС рассказали о профилактической работе на водных объектах
МЧС России ведет активную профилактическую работу на водных объектах из-за увеличения количества происшествий и гибели людей на них, сообщает департамент... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:31
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_0:206:3027:1909_1400x0_80_0_0_044c2af0be711afee3fbaa78f40b80e6.jpg
https://ria.ru/20200713/1574277724.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_0:206:3027:1909_1400x0_80_0_0_044c2af0be711afee3fbaa78f40b80e6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_296:0:3027:2048_1400x0_80_0_0_2d0f8274ff54e7ff98909288f7d90c8d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_979:0:3027:2048_1400x0_80_0_0_6cb5309662084f2845e23df4e32865b9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В МЧС рассказали о профилактической работе на водных объектах

16:31 13.07.2020
20
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. МЧС России ведет активную профилактическую работу на водных объектах из-за увеличения количества происшествий и гибели людей на них, сообщает департамент информационной политики МЧС России.
"Подразделениями МЧС России активизирована профилактическая работа на водных объектах в связи со значительным увеличением количества происшествий и гибели людей на них. Ежедневный мониторинг обстановки на акваториях осуществляют патрульные группы под руководством ГИМС МЧС России", - говорится в сообщении.
Добавляется, что к работе привлекаются представители органов исполнительной власти субъектов, а также старосты сельских населенных пунктов. Помимо этого, реализуются разъяснительные меры среди населения.
Отмечается, что МЧС России обращает особое внимание на безопасность детей, находящихся вблизи водоемов.
"Зачастую они находятся вблизи водоемов без присмотра взрослых. В ходе патрулирования при выявлении таких случаев каждого ребенка специалисты провожают домой, передавая родителям, которые не подозревают об опасном времяпрепровождении детей", - говорится в сообщении.
Кроме того, площадь пожаров в России снизилась в шесть раз, количество очагов - в 1,5 раза.
"Отмечена стабилизация обстановки с природными пожарами: площадь пожаров удалось снизить в шесть раз, количество очагов – в 1,5 раза. Наиболее сложная ситуация остается в Воронежской и Волгоградской областях", - уточняется в сообщении.
Москва
Вчера, 14:40
В МЧС предупредили о грозе и сильном ветре в Москве 14 июля
010000
Обсудить 0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
Рекомендуем
Статуя Фемиды
Жителя Калмыкии приговорили к колонии за убийство ребенка-инвалида
Сотрудники пожарной службы
На перевале Дятлова потушили пожар площадью 40 гектаров
Лесные пожары в Иркутской области
В Иркутской области оценили ситуацию с природными пожарами
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Воркуте уволили полицейского, подозреваемого в убийстве коллег
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Чукотки подозревают в убийстве двух рыбаков
Иван Сафронов
С защиты Сафронова взяли подписку о неразглашении
Статуя Венеры Медицейской в Государственном музее-заповеднике Петергоф
Вандалы сломали пальцы у статуи Венеры в Петергофе
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
На востоке Москвы пять человек пострадали в ДТП
ЛЭП
Авария оставила без электричества центр Южно-Сахалинска
Следственные действия на реке Мойке в Санкт-Петербурге
Свидетель по делу историка Соколова рассказал, как нашел тело аспирантки
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
"Открытая Россия" сообщила об обыске в своем офисе
Паспортный контроль в аэропорту Борисполь
Украинские пограничники не пустили в страну российского актера
Свиньи
В Кировском районе Приморья ввели карантин из-за АЧС
Ликвидация загрязнения реки нефтепродуктами
Нефтепродукты попали в озеро в Хабаровском крае
Раймундо Капетильо
Актер из мексиканского телесериала "Дикая Роза" умер от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:24Инвалид-колясочник в Приморье впервые покорил гору Туманная
07:22Истребитель ВВС США разбился во время приземления на авиабазе
07:09В Красноярском крае назвали причину пожара на базе стройматериалов
06:53Эксперты ВОЗ приедут в Казахстан для изучения природы вспышки пневмонии
06:46Глава минздрава Австралии не смог с первого раза надеть медицинскую маску
06:44СМИ: в Японии почти 15 тысяч домов разрушены или пострадали от паводков
06:38В Красноярском крае ликвидировали пожар на базе стройматериалов
06:36В Казахстане число погибших от COVID-19 выросло до 396
06:22Товарооборот между Россией и Китаем за шесть месяцев упал на 5,6%
06:19В Казахстане за сутки выявили более 1,8 тысячи случаев коронавируса
06:08В двухэтажном доме в Новосибирске обрушился потолок
06:00В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком
05:59Японская Белая книга отметила три новых направления обороны
05:49Жителям Чукотки компенсируют штрафы за возврат билетов из-за COVID-19
05:42Власти отменили режим самоизоляции для прибывающих в Забайкалье
05:35В Южно-Сахалинске восстановили электроснабжение после аварии
05:32Сирийский боевик сообщил, что проходил подготовку у инструкторов из США
05:18Задержанные в Сирии боевики собирали данные о российских объектах
05:16Центробанк отозвал лицензию у "Народного банка Тувы"
05:03Гутерреш призвал прекратить огонь на армяно-азербайджанской границе
Лента новостейМолния