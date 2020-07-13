В МЧС рассказали о профилактической работе на водных объектах

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. МЧС России ведет активную профилактическую работу на водных объектах из-за увеличения количества происшествий и гибели людей на них, сообщает департамент информационной политики МЧС России.

"Подразделениями МЧС России активизирована профилактическая работа на водных объектах в связи со значительным увеличением количества происшествий и гибели людей на них. Ежедневный мониторинг обстановки на акваториях осуществляют патрульные группы под руководством ГИМС МЧС России", - говорится в сообщении.

Добавляется, что к работе привлекаются представители органов исполнительной власти субъектов, а также старосты сельских населенных пунктов. Помимо этого, реализуются разъяснительные меры среди населения.

Отмечается, что МЧС России обращает особое внимание на безопасность детей, находящихся вблизи водоемов.

"Зачастую они находятся вблизи водоемов без присмотра взрослых. В ходе патрулирования при выявлении таких случаев каждого ребенка специалисты провожают домой, передавая родителям, которые не подозревают об опасном времяпрепровождении детей", - говорится в сообщении.

Кроме того, площадь пожаров в России снизилась в шесть раз, количество очагов - в 1,5 раза.