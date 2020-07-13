Президент Афганистана осудил атаку талибов в провинции Саманган

Сильный взрыв прогремел в понедельник у здания Национального директората безопасности Афганистана в городе Айбак в провинции Саманган. По данным телеканала 1TV, взорвался заминированный автомобиль, после чего в здание проникли нападающие. После взрыва были слышны выстрелы.

Губернатор провинции Саманган сообщил телеканалу 1TV, что все четверо нападавших, проникших в здание после взрыва, были ликвидированы силами безопасности. По последним данным, в результате взрыва погибли 11 человек, еще 63 получили ранения. Телеканал сообщил, что ответственность за нападение в Айбаке взяло на себя радикальное движение "Талибан".