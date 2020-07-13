https://ria.ru/20200713/1574286650.html
Президент Афганистана осудил атаку талибов в провинции Саманган
Президент Афганистана Ашраф Гани осудил атаку, совершённую талибами у здания Национального директората безопасности Афганистана в провинции Саманган, и назвал... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:30
2020-07-13T16:30
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афганистан, талибан, в мире
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости.
Президент Афганистана
Ашраф Гани осудил атаку, совершённую талибами у здания Национального директората безопасности Афганистана в провинции Саманган, и назвал ее террористическим актом.
"Президент Афганистана Ашраф Гани решительно осудил эту преступную и бесчеловечную атаку и заявил: "Этот террористический акт указывает на то, что талибы по-прежнему настаивают на насилии и продолжении войны", - говорится в заявлении президентского дворца в Twitter
.
Президент вновь призвал движение "Талибан
" прекратить боевые действия, перестать убивать мирных жителей Афганистана и "принять призыв к миру между правительством, афганским народом и международным сообществом". Он добавил, что эскалация насилия и войны наносит ущерб прогрессу в мирном процессе.
Сильный взрыв прогремел в понедельник у здания Национального директората безопасности Афганистана в городе Айбак в провинции Саманган. По данным телеканала 1TV, взорвался заминированный автомобиль, после чего в здание проникли нападающие. После взрыва были слышны выстрелы.
Губернатор провинции Саманган сообщил телеканалу 1TV, что все четверо нападавших, проникших в здание после взрыва, были ликвидированы силами безопасности. По последним данным, в результате взрыва погибли 11 человек, еще 63 получили ранения. Телеканал сообщил, что ответственность за нападение в Айбаке взяло на себя радикальное движение "Талибан".