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В Росгидромете предупредили об опасных подтоплениях на западе Подмосковья
Специалисты прогнозируют рост уровня воды в подмосковных реках в течение рабочей недели, особенно сильный подъем воды ожидается на западе области, говорится в... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:26
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
можайский район
московская область (подмосковье)
общество
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можайский район
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), можайский район, московская область (подмосковье), общество

В Росгидромете предупредили об опасных подтоплениях на западе Подмосковья

16:26 13.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПодтопление в Подмосковье
Подтопление в Подмосковье
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Подтопление в Подмосковье . Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Специалисты прогнозируют рост уровня воды в подмосковных реках в течение рабочей недели, особенно сильный подъем воды ожидается на западе области, говорится в сообщении Росгидромета.
"...С 14 по 17 июля на реках Москвы и Московской области ожидается развитие дождевого паводка с ростом уровня воды до 1–2 метров. Наиболее интенсивные подъемы будут отмечаться в западной части Московской области, с приближением к уровню высокого паводка, что считается опасным погодным явлением. Ожидается затопление и подтопление пойм и пониженных участков территории, а также расположенных в них построек. Увеличится площадь подтоплений в Можайском районе и городском округе Наро-Фоминск", - говорится в сообщении.
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Росгидромет предупредил о мощных ливнях в Центральном федеральном округе
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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Можайский районМосковская область (Подмосковье)Общество
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