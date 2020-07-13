https://ria.ru/20200713/1574286309.html
В Росгидромете предупредили об опасных подтоплениях на западе Подмосковья
Специалисты прогнозируют рост уровня воды в подмосковных реках в течение рабочей недели, особенно сильный подъем воды ожидается на западе области, говорится в... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:26
2020-07-13T16:26
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
можайский район
московская область (подмосковье)
общество
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https://ria.ru/20200713/1574284027.html
можайский район
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), можайский район, московская область (подмосковье), общество