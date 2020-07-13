Илона Маска заподозрили в избиении Эмбер Херд

При этом оба свидетеля заявили, что никто, кроме Маска, не навещал Херд в это время.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года, однако уже в мае 2016-го актриса подала на развод, заявив, что супруг избивал ее. В ответ Депп подал иск против бывшей жены, обвинив ее в клевете и потребовав от нее 50 миллионов долларов за статью, где Херд называет себя жертвой домашнего насилия. В начале 2020 года в интернете появилась запись разговора звезд, где сама Херд признается в избиении Деппа.