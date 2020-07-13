https://ria.ru/20200713/1574285738.html
Илона Маска заподозрили в избиении Эмбер Херд
Работники апартаментов, где жили Джонни Депп и Эмбер Херд, рассказали, кто мог быть настоящим виновником избиения актрисы, в котором она обвинила бывшего... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:23
2020-07-13T17:39
илон маск
эмбер херд
джонни депп
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152952/86/1529528665_0:0:3714:2089_1400x0_80_0_0_3aa9521851593d1cd8d9c461e77d1baf.jpg
https://ria.ru/20200625/1573477700.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152952/86/1529528665_0:0:3714:2089_1400x0_80_0_0_3aa9521851593d1cd8d9c461e77d1baf.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152952/86/1529528665_96:0:3584:2616_1400x0_80_0_0_9b61ab7fcff431ffd73c2e0bb63a0c7d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152952/86/1529528665_425:7:3034:2616_1400x0_80_0_0_a21e4dd600129dab61333dbe971d4af7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск, эмбер херд, джонни депп, в мире
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости.
Работники апартаментов, где жили Джонни Депп
и Эмбер Херд
, рассказали, кто мог быть настоящим виновником избиения актрисы, в котором она обвинила бывшего супруга. Об этом сообщает Daily Mail.
Работница пентхауса, где проживала пара, сообщила, что следы от побоев на лице Херд появились только спустя неделю после отъезда Деппа из страны.
По словам сотрудника службы безопасности здания Алехандро Ромеро, в этот период к артистке неоднократно приезжал Илон Маск
. Как утверждает Ромеро, миллиардер посещал актрису несколько раз на протяжении двух недель, примерно в 11 часов вечера. Именно в этот период на лице Херд появились синяки.
При этом оба свидетеля заявили, что никто, кроме Маска, не навещал Херд в это время.
Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года, однако уже в мае 2016-го актриса подала на развод, заявив, что супруг избивал ее. В ответ Депп подал иск против бывшей жены, обвинив ее в клевете и потребовав от нее 50 миллионов долларов за статью, где Херд называет себя жертвой домашнего насилия. В начале 2020 года в интернете появилась запись разговора звезд, где сама Херд признается в избиении Деппа.