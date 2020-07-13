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Илона Маска заподозрили в избиении Эмбер Херд
Работники апартаментов, где жили Джонни Депп и Эмбер Херд, рассказали, кто мог быть настоящим виновником избиения актрисы, в котором она обвинила бывшего... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T17:39
илон маск
эмбер херд
джонни депп
в мире
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РИА Новости
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илон маск, эмбер херд, джонни депп, в мире

Илона Маска заподозрили в избиении Эмбер Херд

16:23 13.07.2020 (обновлено: 17:39 13.07.2020)
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© AP Photo / Chris CarlsonИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Chris Carlson
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Работники апартаментов, где жили Джонни Депп и Эмбер Херд, рассказали, кто мог быть настоящим виновником избиения актрисы, в котором она обвинила бывшего супруга. Об этом сообщает Daily Mail.
Работница пентхауса, где проживала пара, сообщила, что следы от побоев на лице Херд появились только спустя неделю после отъезда Деппа из страны.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
25 июня, 17:26
Раскрыто данное Илону Маску актрисой Эмбер Херд прозвище
По словам сотрудника службы безопасности здания Алехандро Ромеро, в этот период к артистке неоднократно приезжал Илон Маск. Как утверждает Ромеро, миллиардер посещал актрису несколько раз на протяжении двух недель, примерно в 11 часов вечера. Именно в этот период на лице Херд появились синяки.
При этом оба свидетеля заявили, что никто, кроме Маска, не навещал Херд в это время.
Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года, однако уже в мае 2016-го актриса подала на развод, заявив, что супруг избивал ее. В ответ Депп подал иск против бывшей жены, обвинив ее в клевете и потребовав от нее 50 миллионов долларов за статью, где Херд называет себя жертвой домашнего насилия. В начале 2020 года в интернете появилась запись разговора звезд, где сама Херд признается в избиении Деппа.
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Илон МаскЭмбер ХердДжонни ДеппВ мире
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