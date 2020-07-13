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Бастрыкин поручил создать медцентр для ветеранов следствия
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки организовать медцентр для ветеранов следствия, сообщила официальный... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:23
светлана петренко
здоровье - общество
александр бастрыкин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана петренко, здоровье - общество, александр бастрыкин, общество

Бастрыкин поручил создать медцентр для ветеранов следствия

16:23 13.07.2020
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© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки организовать медцентр для ветеранов следствия, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Учитывая пожелания ветеранов, Александр Бастрыкин поручил подчиненным в кратчайший срок проработать и провести необходимые мероприятия по организации медицинского центра для них", - сказала она журналистам.
Петренко добавила, что в медцентре можно будет регулярно наблюдаться у врачей, поправлять свое здоровье, проходить реабилитацию и получать необходимую заботу.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
7 июля, 15:34
Бастрыкин: СК проводит 249 проверок невыплат компенсаций медикам
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Светлана ПетренкоЗдоровье - ОбществоАлександр БастрыкинОбщество
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