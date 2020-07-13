https://ria.ru/20200713/1574285633.html
Бастрыкин поручил создать медцентр для ветеранов следствия
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки организовать медцентр для ветеранов следствия, сообщила официальный... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:23
2020-07-13T16:23
светлана петренко
здоровье - общество
александр бастрыкин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана петренко, здоровье - общество, александр бастрыкин, общество