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https://ria.ru/20200713/1574285487.html
Ирак объявил о рекордном числе выздоровевших от COVID-19 за сутки
Министерство здравоохранения Ирака сообщило о рекордно высоком числе случаев выздоровления пациентов с коронавирусом за сутки с начала эпидемии, в то время как... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
ирак
в мире
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, ирак, в мире

Ирак объявил о рекордном числе выздоровевших от COVID-19 за сутки

16:21 13.07.2020
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© AP Photo / Hadi MizbanРаботники госпиталя для лечения пациентов с COVID-19 в Багдаде, Ирак
Работники госпиталя для лечения пациентов с COVID-19 в Багдаде, Ирак
© AP Photo / Hadi Mizban
КАИР, 13 июл - РИА Новости. Министерство здравоохранения Ирака сообщило о рекордно высоком числе случаев выздоровления пациентов с коронавирусом за сутки с начала эпидемии, в то время как число подтвержденных случаев заражения приблизилось к 80 тысячам.
"Министерство здравоохранения зафиксировало в понедельник максимальное число случаев выздоровления с начала эпидемии коронавируса - 2274", - говорится в заявлении ведомства в Facebook.
В число регионов с самыми высокими показателями выздоровления вошел Багдад, который по-прежнему опережает другие провинции по темпам распространения болезни.
Общее число случаев заражения возросло до 79 735, за сутки зарегистрировано 2229 новых случаев заражения и 100 случаев со смертельным исходом, сообщил минздрав.
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На лечении остаются почти 30 тысяч пациентов, в том числе 412 - в отделениях интенсивной терапии. С начала эпидемии в Ираке скончались 3250 человек.
Министерство здравоохранения заявило во второй половине июня, что Ирак постепенно выходит на пик заболеваемости коронавирусом. С конца июня число суточных заражений составляет около 2 тысяч, на прошлой неделе этот показатель впервые приблизился к 3 тысячам.
В Ираке продолжает действовать комендантский час, приостановлены внутреннее и международное авиасообщение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИракВ мире
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