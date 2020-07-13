Ирак объявил о рекордном числе выздоровевших от COVID-19 за сутки

Работники госпиталя для лечения пациентов с COVID-19 в Багдаде, Ирак

© AP Photo / Hadi Mizban Работники госпиталя для лечения пациентов с COVID-19 в Багдаде, Ирак

КАИР, 13 июл - РИА Новости. Министерство здравоохранения Министерство здравоохранения Ирака сообщило о рекордно высоком числе случаев выздоровления пациентов с коронавирусом за сутки с начала эпидемии, в то время как число подтвержденных случаев заражения приблизилось к 80 тысячам.

"Министерство здравоохранения зафиксировало в понедельник максимальное число случаев выздоровления с начала эпидемии коронавируса - 2274", - говорится в заявлении ведомства в Facebook.

В число регионов с самыми высокими показателями выздоровления вошел Багдад , который по-прежнему опережает другие провинции по темпам распространения болезни.

Общее число случаев заражения возросло до 79 735, за сутки зарегистрировано 2229 новых случаев заражения и 100 случаев со смертельным исходом, сообщил минздрав.

На лечении остаются почти 30 тысяч пациентов, в том числе 412 - в отделениях интенсивной терапии. С начала эпидемии в Ираке скончались 3250 человек.

Министерство здравоохранения заявило во второй половине июня, что Ирак постепенно выходит на пик заболеваемости коронавирусом. С конца июня число суточных заражений составляет около 2 тысяч, на прошлой неделе этот показатель впервые приблизился к 3 тысячам.

В Ираке продолжает действовать комендантский час, приостановлены внутреннее и международное авиасообщение.