https://ria.ru/20200713/1574285344.html
На перевале Дятлова потушили пожар площадью 40 гектаров
Пожар площадью 40 гектаров на перевале Дятлова потушили в Свердловской области, сообщает в понедельник департамент информполитики региона. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:19
2020-07-13T16:19
генеральная прокуратура рф
свердловская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572195878_0:172:1576:1059_1400x0_80_0_0_4585aa2a0e4a54e692a172844ba728ed.jpg
https://ria.ru/20200713/1574283322.html
свердловская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572195878_0:172:1576:1059_1400x0_80_0_0_4585aa2a0e4a54e692a172844ba728ed.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572195878_0:0:1412:1059_1400x0_80_0_0_beb8f116aaffea58e050b0238fdabd8b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572195878_0:0:1060:1059_1400x0_80_0_0_958e862fd6892c2dd10483606df84b9a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генеральная прокуратура рф, свердловская область, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл - РИА Новости.
Пожар площадью 40 гектаров на перевале Дятлова потушили в Свердловской области
, сообщает в понедельник департамент информполитики региона.
"На перевале Дятлова ликвидировали пожар площадью 40 гектаров. Его обнаружили при помощи космомониторинга, место сразу обследовали с воздуха. Еще на этапе первого авианаблюдения был сделан вывод, что пожар начался от туристической тропы", - говорится в сообщении.
В тушении участвовали 11 десантников-пожарных Уральской авиабазы, их забрасывали на место пожара вертолетом. Тушение осложнялось сильным ветром, но ландшафт помогал в ограничении горения: в некоторых местах перевала на пути пожара встречался нерастаявший снег и полностью каменистые участки, уточняет департамент.
Перевал Дятлова на Северном Урале знаменит тем, что здесь зимой 1959 года при загадочных обстоятельствах погибла туристическая группа под руководством Игоря Дятлова. Версий гибели туристов больше ста - от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.
Спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества Генпрокуратура
начала проверку, чтобы выяснить причины гибели туристической группы. В субботу, 11 июля, замначальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков объявил итоги проверки. Так, по его словам, причиной гибели туристов на Северном Урале стала снежная лавина и то, что молодые люди из-за плохой видимости не смогли найти палатку после того, как покинули ее. Он добавил, что на этом вопрос о причинах трагедии закрыт.