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На перевале Дятлова потушили пожар площадью 40 гектаров
Пожар площадью 40 гектаров на перевале Дятлова потушили в Свердловской области, сообщает в понедельник департамент информполитики региона. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:19
генеральная прокуратура рф
свердловская область
происшествия
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РИА Новости
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353
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генеральная прокуратура рф, свердловская область, происшествия

На перевале Дятлова потушили пожар площадью 40 гектаров

16:19 13.07.2020
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© РИА Новости / Наталья ГоршковаСотрудники пожарной службы
Сотрудники пожарной службы
© РИА Новости / Наталья Горшкова
Сотрудники пожарной службы. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Пожар площадью 40 гектаров на перевале Дятлова потушили в Свердловской области, сообщает в понедельник департамент информполитики региона.
"На перевале Дятлова ликвидировали пожар площадью 40 гектаров. Его обнаружили при помощи космомониторинга, место сразу обследовали с воздуха. Еще на этапе первого авианаблюдения был сделан вывод, что пожар начался от туристической тропы", - говорится в сообщении.
В тушении участвовали 11 десантников-пожарных Уральской авиабазы, их забрасывали на место пожара вертолетом. Тушение осложнялось сильным ветром, но ландшафт помогал в ограничении горения: в некоторых местах перевала на пути пожара встречался нерастаявший снег и полностью каменистые участки, уточняет департамент.
Перевал Дятлова на Северном Урале знаменит тем, что здесь зимой 1959 года при загадочных обстоятельствах погибла туристическая группа под руководством Игоря Дятлова. Версий гибели туристов больше ста - от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.
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Спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества Генпрокуратура начала проверку, чтобы выяснить причины гибели туристической группы. В субботу, 11 июля, замначальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков объявил итоги проверки. Так, по его словам, причиной гибели туристов на Северном Урале стала снежная лавина и то, что молодые люди из-за плохой видимости не смогли найти палатку после того, как покинули ее. Он добавил, что на этом вопрос о причинах трагедии закрыт.
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Генеральная прокуратура РФСвердловская областьПроисшествия
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