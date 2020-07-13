На перевале Дятлова потушили пожар площадью 40 гектаров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Пожар площадью 40 гектаров на перевале Дятлова потушили в Пожар площадью 40 гектаров на перевале Дятлова потушили в Свердловской области , сообщает в понедельник департамент информполитики региона.

"На перевале Дятлова ликвидировали пожар площадью 40 гектаров. Его обнаружили при помощи космомониторинга, место сразу обследовали с воздуха. Еще на этапе первого авианаблюдения был сделан вывод, что пожар начался от туристической тропы", - говорится в сообщении.

В тушении участвовали 11 десантников-пожарных Уральской авиабазы, их забрасывали на место пожара вертолетом. Тушение осложнялось сильным ветром, но ландшафт помогал в ограничении горения: в некоторых местах перевала на пути пожара встречался нерастаявший снег и полностью каменистые участки, уточняет департамент.

Перевал Дятлова на Северном Урале знаменит тем, что здесь зимой 1959 года при загадочных обстоятельствах погибла туристическая группа под руководством Игоря Дятлова. Версий гибели туристов больше ста - от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.