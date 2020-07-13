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Ядерные технологии
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Корпус реактора для блока №1 строящейся АЭС "Аккую" прошел испытания
Корпус ядерного реактора для энергоблока №1 АЭС "Аккую", строящейся в Турции с участием России, успешно прошел гидравлические испытания, подтвердившие... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:16
ядерные технологии
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353
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атоммаш, аэс "аккую", атомэнергомаш, волгодонск, турция, ростовская область, в мире

Корпус реактора для блока №1 строящейся АЭС "Аккую" прошел испытания

16:16 13.07.2020
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© РИА Новости / Елена ПалажченкоУказател на место строительства АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции
Указател на место строительства АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции
© РИА Новости / Елена Палажченко
Указател на место строительства АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Корпус ядерного реактора для энергоблока №1 АЭС "Аккую", строящейся в Турции с участием России, успешно прошел гидравлические испытания, подтвердившие надежность этого изделия и его готовность к будущей эксплуатации, сообщила пресс-служба машиностроительного дивизиона госкорпорации "Росатом" холдинга "Атомэнергомаш".
Испытания проводил изготовитель корпуса реактора завод "Атоммаш" (Волгодонск, Ростовская область). "Для проведения ответственного завершающего этапа в изготовлении корпуса реактора используется специальный подземный стенд – кессон. В него поместили опорное кольцо, на которое с помощью крана грузоподъемностью 600 тонн установили в проектное положение корпус реактора и закрыли технологической крышкой. Гидравлические испытания проведены в соответствии со специальной технологией, в ходе выполнения которой в корпусе реактора было создано максимальное давление (24,5 мегапаскалей) выше рабочего давления в 1,4 раза", - говорится в сообщении.
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По словам директора "Атоммаша" Ровшана Аббасова, подготовка к гидроиспытаниям корпуса реактора шла в сложных условиях карантинных ограничений из-за коронавирусной инфекции. Несмотря на это, специалисты "Атоммаша" обеспечили точное и качественное выполнение всех необходимых операций. "Гидравлические испытания подтвердили прочность основного металла и сварных соединений корпуса реактора, готовность изделия к работе на станции в течение установленного срока службы в 60 лет", - отметил Аббасов, слова которого приведены в сообщении.
АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. На сегодняшний день проект полностью финансируется российской стороной. АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate - "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость проекта - порядка 20 миллиардов долларов. Строительство первого блока АЭС "Аккую" началось в 2018 году, сейчас также идет сооружение и второго блока.
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Ядерные технологииАтоммашАЭС "Аккую"АтомэнергомашВолгодонскТурцияРостовская областьВ мире
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