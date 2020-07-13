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Диетолог назвала лучшее время для употребления фастфуда
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, в какое время суток можно употреблять фастфуд без вреда для фигуры. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:32
елена соломатина
здоровье - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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елена соломатина, здоровье - общество, общество

Диетолог назвала лучшее время для употребления фастфуда

16:16 13.07.2020 (обновлено: 16:32 13.07.2020)
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© Fotolia / kungveryluckyМальчик ест бургер
Мальчик ест бургер
© Fotolia / kungverylucky
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, в какое время суток можно употреблять фастфуд без вреда для фигуры.
По ее словам, утром обменные процессы происходят быстрее, поэтому в течение дня организм способен "сжечь" лишние калории.
При этом врач отметила, что эта рекомендация в основном касается молодых людей, ведущих активный образ жизни.

"Молодым активным людям фастфуд сойдет с рук, лишний вес может быть не так заметен, как у взрослого человека", — сказала она в беседе с "Вечерней Москвой".

Ночью обменные процессы тоже работают, но не так интенсивно, уточнила Соломатина.

"Поэтому условный гамбургер обязательно отложится, мы не сможем его потратить", — заключила диетолог.

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Елена СоломатинаЗдоровье - ОбществоОбщество
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