https://ria.ru/20200713/1574284904.html
Диетолог назвала лучшее время для употребления фастфуда
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, в какое время суток можно употреблять фастфуд без вреда для фигуры. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:16
2020-07-13T16:32
елена соломатина
здоровье - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена соломатина, здоровье - общество, общество