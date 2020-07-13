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Распространение нового коронавируса
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В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом превысило 235 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии превысило 235 тысяч, сообщает министерство здравоохранения королевства. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
воз
саудовская аравия
в мире
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, саудовская аравия, в мире

В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом превысило 235 тысяч

16:16 13.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии превысило 235 тысяч, сообщает министерство здравоохранения королевства.
"Министерство здравоохранения сообщает о 2852 новых случаях заражения новым коронавирусом (COVID-19), 20 летальных исходах и 2704 случаях выздоровления", - говорится в заявлении министерства.
По данным минздрава, общее число случаев заражения COVID-19 в Саудовской Аравии достигло 235 111, вылечились 169 842 человека, скончались 2243.
Саудовская Аравия по-прежнему занимает первое место среди арабских стран по числу инфицированных коронавирусом, хотя в последнюю неделю в королевстве наблюдается спад прироста новых заражений COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗСаудовская АравияВ мире
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