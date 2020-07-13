В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом превысило 235 тысяч

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии превысило 235 тысяч, сообщает министерство здравоохранения королевства.
"Министерство здравоохранения сообщает о 2852 новых случаях заражения новым коронавирусом (COVID-19), 20 летальных исходах и 2704 случаях выздоровления", - говорится в заявлении министерства.
По данным минздрава, общее число случаев заражения COVID-19 в Саудовской Аравии достигло 235 111, вылечились 169 842 человека, скончались 2243.
Саудовская Аравия по-прежнему занимает первое место среди арабских стран по числу инфицированных коронавирусом, хотя в последнюю неделю в королевстве наблюдается спад прироста новых заражений COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.