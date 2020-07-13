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Минкульт одобрил открытие кинотеатров
Министерство культуры разрешило открыть кинотеатры с 13 июля при условии согласия региональных властей. Приказ подписала глава ведомства Ольга Любимова. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T17:26
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ольга любимова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ольга любимова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Минкульт одобрил открытие кинотеатров

16:15 13.07.2020 (обновлено: 17:26 13.07.2020)
8138
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники клининговой службы производит санитарную обработку кресел в кинотеатре
Сотрудники клининговой службы производит санитарную обработку кресел в кинотеатре
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Министерство культуры разрешило открыть кинотеатры с 13 июля при условии согласия региональных властей. Приказ подписала глава ведомства Ольга Любимова.
Киноцентры, возобновляющие свою деятельность, обязаны соблюдать установленные Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации по предупреждению распространения коронавируса: например, интервалы между сеансами в одном зале должны составлять не менее 30 минут (в течение этого времени будут проводить уборку и дезинфекцию кресел, а также проветривать помещение).
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При этом всем зрителям необходимо помнить о стандартных правилах безопасности: носить медицинские маски и перчатки, а также не пренебрегать социальной дистанцией в полтора метра.

Закрытие кинотеатров

Российские кинотеатры приостановили работу 23 марта по рекомендации Министерства культуры.
Как сообщали эксперты, кассовые сборы в 2019-м составили 55,5 миллиарда рублей, рост рынка в этом году прогнозировали на восемь процентов. Однако закрытие кинозалов, перенос многих премьер на 2021 год, настороженность зрителей и другие факторы снизили показатели. По подсчетам, суммарные прямые потери кинотеатров ожидаются на уровне 48 миллиардов рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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КультураМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ольга ЛюбимоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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