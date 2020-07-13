Минкульт одобрил открытие кинотеатров

При этом всем зрителям необходимо помнить о стандартных правилах безопасности: носить медицинские маски и перчатки, а также не пренебрегать социальной дистанцией в полтора метра.

Закрытие кинотеатров

Как сообщали эксперты, кассовые сборы в 2019-м составили 55,5 миллиарда рублей, рост рынка в этом году прогнозировали на восемь процентов. Однако закрытие кинозалов, перенос многих премьер на 2021 год, настороженность зрителей и другие факторы снизили показатели. По подсчетам, суммарные прямые потери кинотеатров ожидаются на уровне 48 миллиардов рублей.