Минкульт одобрил открытие кинотеатров

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Министерство культуры разрешило открыть кинотеатры с 13 июля при условии согласия региональных властей. Приказ подписала глава ведомства Ольга Любимова.
Киноцентры, возобновляющие свою деятельность, обязаны соблюдать установленные Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации по предупреждению распространения коронавируса: например, интервалы между сеансами в одном зале должны составлять не менее 30 минут (в течение этого времени будут проводить уборку и дезинфекцию кресел, а также проветривать помещение).
При этом всем зрителям необходимо помнить о стандартных правилах безопасности: носить медицинские маски и перчатки, а также не пренебрегать социальной дистанцией в полтора метра.
Закрытие кинотеатров
Российские кинотеатры приостановили работу 23 марта по рекомендации Министерства культуры.
Как сообщали эксперты, кассовые сборы в 2019-м составили 55,5 миллиарда рублей, рост рынка в этом году прогнозировали на восемь процентов. Однако закрытие кинозалов, перенос многих премьер на 2021 год, настороженность зрителей и другие факторы снизили показатели. По подсчетам, суммарные прямые потери кинотеатров ожидаются на уровне 48 миллиардов рублей.
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