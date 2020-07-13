Греческая церковь призвала отменить решение по статусу Святой Софии

АФИНЫ, 13 июл – РИА Новости. Преобразование собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть превращает ее из места культуры в "место разъединения и раскола", необходимо защитить этот памятник культуры, заявил синод Элладской православной церкви в понедельник.
Госсовет Турции - высший административный суд страны - 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Они начнутся 24 июля.
"Синод Элладской церкви выражает свое разочарование, решительный протест и беспокойство по поводу превращения святого храма Святой Софии, великой Православной церкви в Стамбуле в мечеть и место поклонения мусульманской религии. С этим преобразованием этот памятник превращается из места культуры в точку разъединения и раскола", - говорится в заявлении синода, поступившем в РИА Новости.
Синод напомнил о своем обращении от 12 июня, где говорится, что ни одна современная или постмодернистская концепция мультикультурализма не создала монумент, в котором так однозначно выражена христианская концепция высшего блага и красоты, и "отказ от цивилизационно нейтрального использования памятника в качестве музея, который был установлен Турецкой Республикой в 1934 году, стремится превратить культурное пространство в трофей и символ завоевания".
"Использование творения европейской культуры, которое было символом единства и мирного сосуществования, в инструмент, в место служения одной религии, в целях микрополитической целесообразности и внутренних устремлений, является проявлением цивилизационного дефицита со стороны руководства соседней страны и является явным отдалением от общеевропейских принципов мира, примирения и уважения разнообразия", - говорится в заявлении.
Синод заявляет, что необходимо "пробуждение и бдительность" всего духовного мира, христианских конфессий и других церквей, правительств и международных организаций, которые защищают мир, сосуществование и сотрудничество между народами, культурами и религиями для того, чтобы отменить изменение статуса Святой Софии.
"С этой целью Элладская церковь немедленно выступает с международными воззваниями и шагами, призывая к восстановлению памятника и возвращению к его надлежащему использованию", - говорится в заявлении.
Айя-София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем. В 1985 года оно было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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