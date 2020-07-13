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В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 58 тысяч
Султанат Оман почти вырвался в лидеры по приросту больных коронавирусом среди шести стран Персидского залива на фоне постепенного сокращения числа заболевших в... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:07
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, оман, в мире

В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 58 тысяч

16:07 13.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ДОХА, 13 июл - РИА Новости. Султанат Оман почти вырвался в лидеры по приросту больных коронавирусом среди шести стран Персидского залива на фоне постепенного сокращения числа заболевших в соседних странах, за сутки зарегистрировано более 2,1 тысячи случаев, сообщило в понедельник оманское министерство здравоохранения в Twitter.
"За последние сутки выявлено 2164 новых случая заболевания коронавирусом, 1572 из них - среди коренных оманцев. Общее число случаев заболевания с начала пандемии превысило 58 тысяч", - отмечается в сообщении.
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При этом число смертельных исходов увеличилось еще на два - до 259 человек. Излечились более 37 тысяч человек
Оман долгое время находился в наиболее благополучной ситуации по коронавирусу среди шести стран Персидского залива, а также среди арабских стран, но в течение последних двух недель после снятия ограничений на передвижение между его провинциями число заболевших резко возросло. Министерство здравоохранения назвало темпы прироста инфицированными коронавирусом пугающими и призвало соблюдать меры предосторожности.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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