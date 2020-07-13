В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 58 тысяч

ДОХА, 13 июл - РИА Новости. Султанат Султанат Оман почти вырвался в лидеры по приросту больных коронавирусом среди шести стран Персидского залива на фоне постепенного сокращения числа заболевших в соседних странах, за сутки зарегистрировано более 2,1 тысячи случаев, сообщило в понедельник оманское министерство здравоохранения в Twitter.

"За последние сутки выявлено 2164 новых случая заболевания коронавирусом, 1572 из них - среди коренных оманцев. Общее число случаев заболевания с начала пандемии превысило 58 тысяч", - отмечается в сообщении.

При этом число смертельных исходов увеличилось еще на два - до 259 человек. Излечились более 37 тысяч человек

Оман долгое время находился в наиболее благополучной ситуации по коронавирусу среди шести стран Персидского залива, а также среди арабских стран, но в течение последних двух недель после снятия ограничений на передвижение между его провинциями число заболевших резко возросло. Министерство здравоохранения назвало темпы прироста инфицированными коронавирусом пугающими и призвало соблюдать меры предосторожности.