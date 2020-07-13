Росгидромет предупредил о мощных ливнях в Центральном федеральном округе

"14–16 июля в связи с перемещением с юга европейской территории России активного циклона в большинстве областей ЦФО ожидаются сильные дожди (15–49 мм за 12 часов, или до половины от месячной нормы осадков), которые будут сопровождаться грозами и порывистым ветром скоростью 15–22 м/с. С 14 по 16 июля количество осадков в Белгородской, Курской, Орловской, Брянской, Калужской, Тульской, Московской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях может составить 50–70 мм, местами до 100 мм, что соответствует 60–100% июльской нормы осадков", - говорится в сообщении.