https://ria.ru/20200713/1574284027.html
Росгидромет предупредил о мощных ливнях в Центральном федеральном округе
Обильные дожди, грозы и сильный ветер ожидаются в Центральном федеральном округе, в ряде регионов за два дня выпадет месячная норма осадков, говорится в... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:06
2020-07-13T16:06
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), общество
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Обильные дожди, грозы и сильный ветер ожидаются в Центральном федеральном округе, в ряде регионов за два дня выпадет месячная норма осадков, говорится в сообщении Росгидромета
.
"14–16 июля в связи с перемещением с юга европейской территории России активного циклона в большинстве областей ЦФО ожидаются сильные дожди (15–49 мм за 12 часов, или до половины от месячной нормы осадков), которые будут сопровождаться грозами и порывистым ветром скоростью 15–22 м/с. С 14 по 16 июля количество осадков в Белгородской, Курской, Орловской, Брянской, Калужской, Тульской, Московской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях может составить 50–70 мм, местами до 100 мм, что соответствует 60–100% июльской нормы осадков", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, для Центрального федерального округа выпущено предупреждение о комплексе неблагоприятных и опасных погодных явлений.