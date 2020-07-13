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Росгидромет предупредил о мощных ливнях в Центральном федеральном округе
Обильные дожди, грозы и сильный ветер ожидаются в Центральном федеральном округе, в ряде регионов за два дня выпадет месячная норма осадков, говорится в... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:06
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
общество
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федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), общество

Росгидромет предупредил о мощных ливнях в Центральном федеральном округе

16:06 13.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Обильные дожди, грозы и сильный ветер ожидаются в Центральном федеральном округе, в ряде регионов за два дня выпадет месячная норма осадков, говорится в сообщении Росгидромета.
"14–16 июля в связи с перемещением с юга европейской территории России активного циклона в большинстве областей ЦФО ожидаются сильные дожди (15–49 мм за 12 часов, или до половины от месячной нормы осадков), которые будут сопровождаться грозами и порывистым ветром скоростью 15–22 м/с. С 14 по 16 июля количество осадков в Белгородской, Курской, Орловской, Брянской, Калужской, Тульской, Московской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях может составить 50–70 мм, местами до 100 мм, что соответствует 60–100% июльской нормы осадков", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, для Центрального федерального округа выпущено предупреждение о комплексе неблагоприятных и опасных погодных явлений.
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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Общество
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