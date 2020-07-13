Жителя Калмыкии приговорили к колонии за убийство ребенка-инвалида

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июл – РИА Новости. Верховный суд Верховный суд Калмыкии в понедельник на основе вердикта присяжных заседателей приговорил местного жителя к 14 годам колонии за убийство пятилетнего ребенка-инвалида, сообщает прокуратура республики.

По данным следствия, в ночь на 15 января 38-летний мужчина в состоянии опьянения избил малолетнего сына своей гражданской супруги - ребенка-инвалида 2014 года рождения. Ребенок умер на месте. Уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

Коллегия присяжных заседателей Верховного суда республики 8 июля вынесла обвинительный вердикт по уголовному делу. Сторона гособвинения просила суд назначить ему 18 лет лишения свободы. Подсудимый свою вину не признал.

"С учетом мнения государственного обвинителя, вердикта присяжных заседателей, которые посчитали его не заслуживающим снисхождения, злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничение свободы сроком один год шесть месяцев", - говорится в сообщении.