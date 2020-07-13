https://ria.ru/20200713/1574283752.html
Мишустин проведет переговоры с новым премьером Белоруссии
Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник проведет переговоры с новым премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, в ходе которых они обсудят... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:02
2020-07-13T16:02
союзное государство
роман головченко
михаил мишустин
москва
белоруссия
политика
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман головченко, михаил мишустин, москва, белоруссия, политика