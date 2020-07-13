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Мишустин проведет переговоры с новым премьером Белоруссии
Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник проведет переговоры с новым премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, в ходе которых они обсудят... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:02
союзное государство
роман головченко
михаил мишустин
москва
белоруссия
политика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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роман головченко, михаил мишустин, москва, белоруссия, политика

Мишустин проведет переговоры с новым премьером Белоруссии

16:02 13.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник проведет переговоры с новым премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, в ходе которых они обсудят интеграцию в рамках Союзного государства и экономику, сообщает пресс-служба российского кабмина.
"Четырнадцатого июля в Москве председатель правительства РФ Мишустин проведёт переговоры с премьер-министром Республики Белоруссия Головченко. Предполагается, что главы правительств обсудят широкий круг актуальных вопросов российско-белорусских отношений и интеграции в рамках Союзного государства. Особое внимание будет уделено тематике взаимодействия в торгово-экономической сфере, реализации крупных совместных проектов", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин
3 июля, 10:15Союзное государство
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Союзное государствоРоман ГоловченкоМихаил МишустинМоскваБелоруссияПолитика
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