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Кудрин назвал один из главных рисков на российском финансовом рынке
Доминирование крупных государственных институтов является одним из главных рисков на российском финансовом рынке, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:19
россия
алексей кудрин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, алексей кудрин, экономика

Кудрин назвал один из главных рисков на российском финансовом рынке

16:19 13.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Доминирование крупных государственных институтов является одним из главных рисков на российском финансовом рынке, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Он также заявил, что по устойчивости финансовой системы Россия находится на 120 месте в мире.
"Стабильность работы в финансовом секторе очень рискованная, много рисков. Один из факторов нашего низкого положения - доминирование крупных государственных институтов", - сказал Кудрин, выступая в Совете Федерации.
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