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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574283581.html
Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в Токио
Несмотря на рост числа положительных результатов тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 в Токио, ситуация отличается от того, что было в марте-апреле, РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:59
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, мид японии‎, япония, токио, в мире

Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в Токио

15:59 13.07.2020
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© AP Photo / Jae C. HongТокийская башня
Токийская башня
© AP Photo / Jae C. Hong
Токийская башня. Архивное фото
ТОКИО, 13 июл - РИА Новости. Несмотря на рост числа положительных результатов тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 в Токио, ситуация отличается от того, что было в марте-апреле, а именно - фиксируется невысокое число тяжелых случаев, заявили в понедельник японские эксперты на пресс-конференции в МИД Японии.
"Наблюдается рост числа случаев вследствие кластерного распространения инфекции, но тяжелых случаев по сравнению с апрелем меньше", - отметил глава правительственной канцелярии содействия мерам по предотвращению распространения коронавируса Томотика Уяма.
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По его словам, с начала июня 70% всех новых выявленных случаев заражения - это молодые люди 20-30 лет. В основном они заражаются в увеселительных заведениях - барах и хостес-клубах. Как правило, у них почти нет симптомов, но опасность состоит в том, что эти молодые люди могут распространять коронавирус в других местах и среди родственников.
"Мы просим ночные заведения установить меры предосторожности и провести ПЦР-тесты сотрудников", - заявил Уяма.
Видный японский эксперт по вирусологии, профессор университета Тохоку Хитоси Оситани со своей стороны отметил, что тесты не всегда дают надежные результаты.
"Нет никаких тестов со 100% гарантией. Есть как ошибочные негативные результаты, так и ошибочные позитивные результаты тестов. К примеру, не на первый, второй или третий, а только с четвертого дня после заражения может появиться позитивный результат", - сказал Оситани.
Однако, по его словам, более интенсивные тесты - одна из стратегий предотвращения распространения вируса.
"Мы обсуждаем, как проводить тесты, это нелегко. Мы не можем тестировать людей каждый день, в том числе персонал больниц, но пытаемся выработать лучшую стратегию. Пока решения нет", - заявил Оситани.
Он подтвердил также, что нет пока подтверждений, что дети школьного возраста могут передавать коронавирус. "Большинство детей не развивают симптомов", - сказал эксперт, считая, что повторное закрытие школ пока не целесообразно. Вместе с тем для развлекательных ночных заведений будут разработаны правила профилактики, и если они не будут соблюдаться, то заведения могут быть закрыты.
С 8 апреля из-за коронавируса в Японии был введен режим чрезвычайной ситуации, сначала для столичного токийского региона и шести других префектур, а затем для всей страны. Полностью режим ЧС был отменен в Японии досрочно 25 мая и японские власти осторожно и поэтапно пошли по пути восстановления социально-экономической активности в стране. Однако в Токио уже несколько дней подряд фиксируются около 200 новых суточных случаев COVID-19.
По данным телеканала NHK, суммирующего данные местных администраций, в Японии на 13 июля с начала года было зафиксировано почти 23 тысячи заражений коронавирусом и 997 смертных случаев лиц, у которых был выявлен COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МИД Японии‎ЯпонияТокиоВ мире
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