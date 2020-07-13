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Оренбургская область
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В Оренбуржье открыли новый эко-маршрут "Дыхание степи"
В Оренбуржье открыли новый туристический маршрут "Дыхание степи", ставший частью общероссийской акции "Маршрут построен",который организован Минприроды России в РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:57
оренбургская область
денис паслер
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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денис паслер, общество

В Оренбуржье открыли новый эко-маршрут "Дыхание степи"

15:57 13.07.2020
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© Фото : Оренбургский заповедникЖеребенок лошади Пржевальского родился в Оренбургском заповеднике
Жеребенок лошади Пржевальского родился в Оренбургском заповеднике
© Фото : Оренбургский заповедник
ОРЕНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. В Оренбуржье открыли новый туристический маршрут "Дыхание степи", ставший частью общероссийской акции "Маршрут построен",который организован Минприроды России в целях развития внутреннего экологического туризма, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Экологическая тропа протяженностью около полутора километров расположена на территории заповедника "Оренбуржский", на участке "Предуральская степь". Она предназначена для пеших прогулок",- говорится в сообщении пресс-службы.
Участок "Предуральская степь" заповедника "Оренбургский" - последний в России сохранившийся единый крупный естественный участок не распаханной типичной ковыльной степи. В 2015 году там стартовала программа создания полувольной популяции лошади Пржевальского в естественной природной среде обитания, а два года назад появились первые жеребята. Сегодня в Предуральской степи обитают 53 особи лошади Пржевальского.
"Мы абсолютно убеждены в том, что степной заповедник "Оренбургский", может и должен стать одним из самых популярных, востребованных маршрутов экологического туризма. Федеральная поддержка может дать нам возможность более интенсивно развивать туристическую сферу.
Оренбуржье многие воспринимают как регион в первую очередь промышленный. Но нам есть, что предложить туристам. И развиваться в этом направлении мы будем обязательно", - сказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
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2 июля, 11:19Оренбургская область
В Оренбуржье планируют создать особую экономическую зону
Говоря о развитие регионального туризма, он отметил, что "хорошие перспективы есть и у проекта "Великий Уральский Путь". Сейчас он объединяет 14 государственных природных заповедников в шести регионах".
По словам Паслера, роль связующих звеньев для развития туристических маршрутов могут сыграть многочисленные памятники природы.
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Оренбургская областьДенис ПаслерОбщество
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