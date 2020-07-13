В Оренбуржье открыли новый эко-маршрут "Дыхание степи"

ОРЕНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. В Оренбуржье открыли новый туристический маршрут "Дыхание степи", ставший частью общероссийской акции "Маршрут построен",который организован В Оренбуржье открыли новый туристический маршрут "Дыхание степи", ставший частью общероссийской акции "Маршрут построен",который организован Минприроды России в целях развития внутреннего экологического туризма, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Экологическая тропа протяженностью около полутора километров расположена на территории заповедника "Оренбуржский", на участке "Предуральская степь". Она предназначена для пеших прогулок",- говорится в сообщении пресс-службы.

Участок "Предуральская степь" заповедника "Оренбургский" - последний в России сохранившийся единый крупный естественный участок не распаханной типичной ковыльной степи. В 2015 году там стартовала программа создания полувольной популяции лошади Пржевальского в естественной природной среде обитания, а два года назад появились первые жеребята. Сегодня в Предуральской степи обитают 53 особи лошади Пржевальского.

"Мы абсолютно убеждены в том, что степной заповедник "Оренбургский", может и должен стать одним из самых популярных, востребованных маршрутов экологического туризма. Федеральная поддержка может дать нам возможность более интенсивно развивать туристическую сферу.

Оренбуржье многие воспринимают как регион в первую очередь промышленный. Но нам есть, что предложить туристам. И развиваться в этом направлении мы будем обязательно", - сказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер

Говоря о развитие регионального туризма, он отметил, что "хорошие перспективы есть и у проекта "Великий Уральский Путь". Сейчас он объединяет 14 государственных природных заповедников в шести регионах".