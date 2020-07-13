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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200713/1574283348.html
Жители Подмосковья проголосовали за ремонт дорог в 2021 году
Более 20,5 тысяч жителей Московской области проголосовали на портале "Добродел" за ремонт дорог в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:55
новости подмосковья
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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московская область (подмосковье)

Жители Подмосковья проголосовали за ремонт дорог в 2021 году

15:55 13.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкРабота за компьютером
Работа за компьютером
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Более 20,5 тысяч жителей Московской области проголосовали на портале "Добродел" за ремонт дорог в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
В голосовании не участвуют дороги, которые включены в план ремонта на 2020 год, находящиеся на гарантии или в нормативном состоянии, а также требующие работ капитального характера, в том числе перевода из грунта в асфальт или расширения проезжей части.
"Голосование по ремонту дорог на портале "Добродел" пользуется высоким спросом у жителей Подмосковья, все муниципалитеты довольно активны. В Каширском округе проголосовали за ремонт дорог порядка четырех тысяч жителей, более более тысячи человек проголосовали в Ступине, Луховицах, Наро-Фоминске и Рузе", — приводятся слова министра Алексея Гержика.
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