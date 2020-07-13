https://ria.ru/20200713/1574283348.html
Жители Подмосковья проголосовали за ремонт дорог в 2021 году
Более 20,5 тысяч жителей Московской области проголосовали на портале "Добродел" за ремонт дорог в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:55
2020-07-13T15:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)