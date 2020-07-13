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В Иркутской области оценили ситуацию с природными пожарами
Власти Иркутской области держат ситуацию с природными пожарами в регионе под контролем, есть тенденция к улучшению, сообщил врио главы региона Игорь Кобзев. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:55
природные пожары в россии
игорь кобзев
иркутская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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природные пожары в россии, игорь кобзев, иркутская область, происшествия

В Иркутской области оценили ситуацию с природными пожарами

15:55 13.07.2020
56
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкЛесные пожары в Иркутской области
Лесные пожары в Иркутской области
© РИА Новости / МЧС РФ
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Лесные пожары в Иркутской области
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Власти Иркутской области держат ситуацию с природными пожарами в регионе под контролем, есть тенденция к улучшению, сообщил врио главы региона Игорь Кобзев.
"Мы зафиксировали 41 пожар на площади 35 тысяч гектаров, но мы понимаем, что в зоне авиационного контроля их 15 и на площади более 22 тысяч гектаров. Сегодня мы видим, что ситуация полностью взята нами под контроль, в том числе, где зона авиационного контроля. И мы видим, что тенденция к улучшению есть", - сказал Кобзев в эфире телеканала "Россия 24".
По словам врио главы Иркутской области, сейчас в режим ЧС введен в трех районах.
"Мы планируем завтра это уже снять", - отметил Кобзев.
К полуночи 13 июля в РФ действовало 120 лесных пожаров на площади 32 526 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Иркутской области.
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Природные пожары в РоссииИгорь КобзевИркутская областьПроисшествия
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