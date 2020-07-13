В Иркутской области оценили ситуацию с природными пожарами

"Мы зафиксировали 41 пожар на площади 35 тысяч гектаров, но мы понимаем, что в зоне авиационного контроля их 15 и на площади более 22 тысяч гектаров. Сегодня мы видим, что ситуация полностью взята нами под контроль, в том числе, где зона авиационного контроля. И мы видим, что тенденция к улучшению есть", - сказал Кобзев в эфире телеканала "Россия 24".