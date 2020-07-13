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Набиуллина заявила, что Центробанк не обсуждает деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:16
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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Зачем опровергать? возьмите и проведите- делов-то
13
Давайте лучше Разуваева деноминируем.
10
13
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571179704_0:0:3032:1706_1400x0_80_0_0_e65a660d290b43febfcbeaf5adc6af42.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

Набиуллина заявила, что Центробанк не обсуждает деноминацию рубля

15:53 13.07.2020 (обновлено: 16:16 13.07.2020)
8628
© Пресс-служба Банка РоссииПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции
© Пресс-служба Банка России
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
Она подчеркнула, что никаких денежных реформ в регуляторе не рассматривали.
"У нас в порядке все и с номиналами, и с рядом банкнот. Никаких причин что-то здесь менять нет. Люди всегда могут воспользоваться наличными, своими средствами в банках. Никаких ограничений, никаких изменений мы не рассматриваем, не планируем", — заявила она в Совете Федерации.
Как ранее писали "Ведомости", руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил деноминировать российскую валюту в сто раз.
Он пояснил, что в пользу этого говорит зафиксированный Центробанком рост наличных денег в стране.
По данным ЦБ, их объем в обращении на 1 июля достиг рекордного значения в 12,42 триллиона рублей, увеличившись за месяц на 3,5 процента.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в Москве
23 июня, 13:58
Набиуллина: политика ЦБ не обернется обесценением сбережений россиян
972150217
Обсудить 13
РоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Популярные комментарии
Зачем опровергать? возьмите и проведите- делов-то
13 июля, 16:06
Евгений Д
0300010
Давайте лучше Разуваева деноминируем.
13 июля, 16:07
ВВВладимир В
730000
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