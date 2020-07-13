Набиуллина заявила, что Центробанк не обсуждает деноминацию рубля

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции

© Пресс-служба Банка России Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Председатель Банка России Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.

Она подчеркнула, что никаких денежных реформ в регуляторе не рассматривали.

"У нас в порядке все и с номиналами, и с рядом банкнот. Никаких причин что-то здесь менять нет. Люди всегда могут воспользоваться наличными, своими средствами в банках. Никаких ограничений, никаких изменений мы не рассматриваем, не планируем", — заявила она в Совете Федерации

Как ранее писали " Ведомости ", руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил деноминировать российскую валюту в сто раз.

Он пояснил, что в пользу этого говорит зафиксированный Центробанком рост наличных денег в стране.