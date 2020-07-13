Набиуллина заявила, что Центробанк не обсуждает деноминацию рубля

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
Она подчеркнула, что никаких денежных реформ в регуляторе не рассматривали.
"У нас в порядке все и с номиналами, и с рядом банкнот. Никаких причин что-то здесь менять нет. Люди всегда могут воспользоваться наличными, своими средствами в банках. Никаких ограничений, никаких изменений мы не рассматриваем, не планируем", — заявила она в Совете Федерации.
Как ранее писали "Ведомости", руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил деноминировать российскую валюту в сто раз.
Он пояснил, что в пользу этого говорит зафиксированный Центробанком рост наличных денег в стране.
По данным ЦБ, их объем в обращении на 1 июля достиг рекордного значения в 12,42 триллиона рублей, увеличившись за месяц на 3,5 процента.