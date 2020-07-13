https://ria.ru/20200713/1574282720.html
На Монблане нашли подборку газет с разбившегося в 1966 году самолета
Подборка газет 1966 года в хорошей сохранности обнаружена на вершине Монблана, по всей видимости, издания принадлежали пассажирам потерпевшего авиакатастрофу... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:45
2020-07-13T15:45
монблан
boeing 707
женева (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152483/81/1524838146_0:227:4351:2674_1400x0_80_0_0_d260aa349b368c6dd17d3f4358f1a815.jpg
https://ria.ru/20200710/1574150028.html
монблан
женева (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/152483/81/1524838146_0:227:4351:2674_1400x0_80_0_0_d260aa349b368c6dd17d3f4358f1a815.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152483/81/1524838146_241:0:4108:2900_1400x0_80_0_0_46e4ff465fff5bb5cca4f3d90352e497.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152483/81/1524838146_725:0:3625:2900_1400x0_80_0_0_e889e17336977f3be3c9bc0709bddc48.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
монблан, boeing 707, женева (город), в мире
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Подборка газет 1966 года в хорошей сохранности обнаружена на вершине Монблана
, по всей видимости, издания принадлежали пассажирам потерпевшего авиакатастрофу самолета Boeing 707
, сообщает телеканал BFMTV
.
Boeing 707-437 авиакомпании Air India 24 января 1966 года выполнял пассажирский рейс по маршруту Бомбей—Дели—Бейрут—Женева—Лондон, но на подходе к аэропорту Женевы
врезался в Монблан и полностью разрушился. Погибли все находившиеся на его борту 117 человек — 106 пассажиров и 11 членов экипажа.
Находка была сделана управляющим местного ресторанчика, расположенного на высоте 1350 метров. По его словам, он обнаружил газеты во время прогулки после окончания работы. Среди десятка изданий встречаются газеты, объявляющие об избрании Индиры Ганди премьер-министром Индии 19 января 1966 года.
Газеты хорошо сохранились и доступны для чтения. По мнению автора находки, это объясняется счастливой случайностью: ледник, в котором они были "законсервированы", только что растаял. "Они лежали на открытом воздухе, на снегу у подножия серака. Они могли сгнить в ближайшем времени", - сказал он.
В 2013 году молодой альпинист нашел на Монблане коробочку с драгоценными камнями стоимостью до 240 тысяч евро, предположительно, принадлежащую одному из пассажиров разбившегося самолета. В августе 2017 года в связи с таянием ледников на горе были обнаружены человеческие останки, относящиеся к авиакатастрофе.