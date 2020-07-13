На Монблане нашли подборку газет с разбившегося в 1966 году самолета

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Подборка газет 1966 года в хорошей сохранности обнаружена на вершине Подборка газет 1966 года в хорошей сохранности обнаружена на вершине Монблана , по всей видимости, издания принадлежали пассажирам потерпевшего авиакатастрофу самолета Boeing 707 , сообщает телеканал BFMTV

Boeing 707-437 авиакомпании Air India 24 января 1966 года выполнял пассажирский рейс по маршруту Бомбей—Дели—Бейрут—Женева—Лондон, но на подходе к аэропорту Женевы врезался в Монблан и полностью разрушился. Погибли все находившиеся на его борту 117 человек — 106 пассажиров и 11 членов экипажа.

Находка была сделана управляющим местного ресторанчика, расположенного на высоте 1350 метров. По его словам, он обнаружил газеты во время прогулки после окончания работы. Среди десятка изданий встречаются газеты, объявляющие об избрании Индиры Ганди премьер-министром Индии 19 января 1966 года.

Газеты хорошо сохранились и доступны для чтения. По мнению автора находки, это объясняется счастливой случайностью: ледник, в котором они были "законсервированы", только что растаял. "Они лежали на открытом воздухе, на снегу у подножия серака. Они могли сгнить в ближайшем времени", - сказал он.