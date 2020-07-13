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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574282675.html
В Азербайджане число жертв коронавируса достигло 313
Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 24 570, за сутки инфекция выявлена еще у 529 человек, всего в стране умерли 313 человек РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
азербайджан
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, азербайджан, в мире

В Азербайджане число жертв коронавируса достигло 313

15:44 13.07.2020
97
© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 13 июл - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 24 570, за сутки инфекция выявлена еще у 529 человек, всего в стране умерли 313 человек с COVID-19, сообщил в понедельник оперативный штаб при кабмине страны.
"В Азербайджане выявлены еще 529 случаев заражения коронавирусом, 547 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 24 570 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 15 640 человек вылечились, 313 скончались, 8 617 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в сообщении.
С начала пандемии было проведено 576 249 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАзербайджанВ мире
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