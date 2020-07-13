В Азербайджане число жертв коронавируса достигло 313

"В Азербайджане выявлены еще 529 случаев заражения коронавирусом, 547 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 24 570 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 15 640 человек вылечились, 313 скончались, 8 617 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в сообщении.