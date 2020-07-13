Вывозной рейс доставил 165 россиян из Дубая в Казань и Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" в понедельник доставил 165 россиян из Дубая в Казань и Екатеринбург, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Сегодня из Дубая в 11.20 местного времени (10.20 мск) вылетел вывозной рейс U6-3806 с 165 пассажирами на борту. В Казань авиакомпания доставила 114 российских граждан (83 взрослых и 25 детей), а в Екатеринбург - 51 человека (39 взрослых и 11 детей)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что среди пассажиров были 17 жителей Свердловской области, 22 жителя Самарской области, 44 из Татарстана, а также жители Кировской, Нижегородской, Тюменской и других областей.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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