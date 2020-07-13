Вывозной рейс доставил 165 россиян из Дубая в Казань и Екатеринбург

"Сегодня из Дубая в 11.20 местного времени (10.20 мск) вылетел вывозной рейс U6-3806 с 165 пассажирами на борту. В Казань авиакомпания доставила 114 российских граждан (83 взрослых и 25 детей), а в Екатеринбург - 51 человека (39 взрослых и 11 детей)", - говорится в сообщении.