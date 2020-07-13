Экс-советник Трампа хочет развеять миф о сговоре с Россией

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Экс-советник президента Экс-советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун , которому недавно смягчили наказание, заявил в интервью изданию Axios, что намерен написать книгу, чтобы окончательно развеять миф о сговоре с Россией.

Дональд Трамп ранее сократил тюремный срок своему другу и бывшему неформальному советнику Роджеру Стоуну. Последнего осудили на три с лишним года тюрьмы за воспрепятствование суду в рамках "российского расследования" спецпрокурора Роберта Мюллера

"Во-первых, я собираюсь написать книгу обо всей этой истории, чтобы раз и навсегда положить конец мифу о сговоре с Россией", - заявил Стоун.

Он также отметил, что решение Трампа о сокращении срока спасло ему жизнь: "Я астматик. Отправить меня в тюрьму, где нельзя было бы обеспечить нормальное соблюдение социальной дистанции... думаю, было бы смертельным приговором".

Стоун пообещал поддерживать Трампа в ходе предвыборной кампании и уверен, что тот одержит победу на выборах. "Это будет очень напряженная борьба. Перед ним стоят три препятствия: фальсификация на выборах... цензура в интернете, с которой я сам недавно столкнулся, и, само собой, постоянный поток лжи, которую продвигают корпоративные мейнстримные СМИ... Но он прекрасно ведет кампанию", - заявил Стоун.

Трамп в прошлом не раз называл приговор Стоуну слишком суровым. Сокращение срока Стоуну находится в компетенции президента США, однако оно вызвало резкую критику политических противников Трампа.