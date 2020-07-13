https://ria.ru/20200713/1574282477.html
Экс-советник Трампа хочет развеять миф о сговоре с Россией
Экс-советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун, которому недавно смягчили наказание, заявил в интервью изданию Axios, что намерен написать книгу,... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:39
2020-07-13T15:39
россия
роджер стоун
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, роджер стоун, дональд трамп, роберт мюллер, сша, в мире
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Экс-советник президента США
Дональда Трампа Роджер Стоун
, которому недавно смягчили наказание, заявил в интервью изданию Axios, что намерен написать книгу, чтобы окончательно развеять миф о сговоре с Россией.
Дональд Трамп
ранее сократил тюремный срок своему другу и бывшему неформальному советнику Роджеру Стоуну. Последнего осудили на три с лишним года тюрьмы за воспрепятствование суду в рамках "российского расследования" спецпрокурора Роберта Мюллера
.
"Во-первых, я собираюсь написать книгу обо всей этой истории, чтобы раз и навсегда положить конец мифу о сговоре с Россией", - заявил Стоун.
Он также отметил, что решение Трампа о сокращении срока спасло ему жизнь: "Я астматик. Отправить меня в тюрьму, где нельзя было бы обеспечить нормальное соблюдение социальной дистанции... думаю, было бы смертельным приговором".
Стоун пообещал поддерживать Трампа в ходе предвыборной кампании и уверен, что тот одержит победу на выборах. "Это будет очень напряженная борьба. Перед ним стоят три препятствия: фальсификация на выборах... цензура в интернете, с которой я сам недавно столкнулся, и, само собой, постоянный поток лжи, которую продвигают корпоративные мейнстримные СМИ... Но он прекрасно ведет кампанию", - заявил Стоун.
Трамп в прошлом не раз называл приговор Стоуну слишком суровым. Сокращение срока Стоуну находится в компетенции президента США, однако оно вызвало резкую критику политических противников Трампа.
Спецпрокурор Роберт Мюллер подтвердил обвинения в адрес России во "вмешательстве в выборы" (Москва
это отрицает), но не смог обосновать предположения о "сговоре" Трампа с Москвой, наличие которого отрицают уже не только в Кремле, но и в Белом доме.