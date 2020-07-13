Воробьев: Подмосковье должно быть максимально благоустроено

"Подмосковье должно быть максимально благоустроено, здесь не с чем спорить или сомневаться, у нас есть и желание, и ресурсы, поэтому обращаю внимание, уважаемые главы, каждого из вас на мониторинг и личное решение тех проблемных мест, на которые указывают жители", - сказал Воробьев на совещании с министрами и главами муниципалитетов.