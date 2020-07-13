Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200713/1574282304.html
Воробьев: Подмосковье должно быть максимально благоустроено
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу провести работы по максимальному благоустройству придворовых и общественных пространств,... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:37
новости подмосковья
андрей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155594/48/1555944893_0:394:2049:1546_1400x0_80_0_0_aea318564ab28b66f37469bc8414d7c5.jpg
https://ria.ru/20200713/1574271203.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155594/48/1555944893_0:394:2049:1546_1400x0_80_0_0_aea318564ab28b66f37469bc8414d7c5.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155594/48/1555944893_0:202:2049:1738_1400x0_80_0_0_71a2d78b5f673aa123aadfe51952471b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155594/48/1555944893_0:276:2048:2324_1400x0_80_0_0_d6be17ea450e3fab70b1d4db5f890a2e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей воробьев

Воробьев: Подмосковье должно быть максимально благоустроено

15:37 13.07.2020
30
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу провести работы по максимальному благоустройству придворовых и общественных пространств, расположенных на территории региона.
"Подмосковье должно быть максимально благоустроено, здесь не с чем спорить или сомневаться, у нас есть и желание, и ресурсы, поэтому обращаю внимание, уважаемые главы, каждого из вас на мониторинг и личное решение тех проблемных мест, на которые указывают жители", - сказал Воробьев на совещании с министрами и главами муниципалитетов.
Он добавил, что обращения жителей являются приоритетом в работе властей региона.
"Практика выездов команды губернатора в муниципалитеты для решения хозяйственных вопросов будет действовать на регулярной основе. Андрей Воробьев поблагодарил глав муниципалитетов и членов правительства за оперативное решение проблем жителей Подмосковья", - говорится в Telegram-канале губернатора.
Ранее министр благоустройства Подмосковья сообщил о том, что в регионе внесли корректировки в план благоустройства региона из-за пандемии коронавируса. До конца года будут благоустроены 670 дворов.
Рейды Чистая контейнерная площадка для ТКО
13:11Новости Подмосковья
Рейды "Чистая контейнерная площадка для ТКО" начались в Подмосковье
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяАндрей Воробьев
Рекомендуем
Работа за компьютером
Жители Подмосковья проголосовали за ремонт дорог в 2021 году
Школьный автобус
В Минпросвещения оценили ситуацию с открытием детских лагерей
Рейды Чистая контейнерная площадка для ТКО
Рейды "Чистая контейнерная площадка для ТКО" начались в Подмосковье
Жеребенок лошади Пржевальского родился в Оренбургском заповеднике
В Оренбуржье открыли новый эко-маршрут "Дыхание степи"
Павел Грудинин
Суд по иску акционеров Совхоза им. Ленина к Грудинину начнется 5 августа
Здание Московской областной Думы
Депутаты Мособлдумы закроют сессию в четверг
Город Тюмень
Новое здание школы на 1200 мест возведено в Тюмени
Здание Дома правительства в Ханты-Мансийске
Подросткам в Сургутском районе ХМАО летом нашли удаленную работу
Московская область
В Подмосковье отметили снижение числа преступлений
Пассажирский самолет в небе
Вывозной рейс доставил 165 россиян из Дубая в Казань и Екатеринбург
Сотрудники клининговой службы производит санитарную обработку кресел в кинотеатре
Минкульт одобрил открытие кинотеатров
Москва
В Москве во время пандемии выросло число обращений к бизнес-омбудсмену
Дождь в Москве
Росгидромет предупредил о мощных ливнях в Центральном федеральном округе
Машина скорой помощи
В Подмосковье спасли пожилую пациентку с COVID-19 с поражением 90% легких
Президент РФ Владимир Путин
Путин пожелал выздоровления заразившемуся коронавирусом Болсонару
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:47Прокурор из команды Мюллера Вайсман выпустит книгу в конце сентября
16:45СМИ: бизнесмены в Николаевской области Украины требуют ослабить карантин
16:44В ОБСЕ указали на ксенофобную риторику президента Польши
16:44Глава Косово прибыл в Гаагу для допроса по делу о военных преступлениях
16:40Назарбаев поблагодарил патриарха Кирилла за молитвы о его выздоровлении
16:40Актер из мексиканского телесериала "Дикая Роза" умер от коронавируса
16:40В Вологодской области отменили электронные пропуска для въезда в регион
16:40ВОЗ оценила ситуацию с испытаниями вакцины от коронавируса в России
16:35Власти Молдавии разработали семь моделей возвращения к учебе в школах
16:33Верховный суд разрешил предъявлять иски к Facebook в российских судах
16:33Символ Крымского моста кот Мостик нашел новую работу и переезжает
16:30Президент Афганистана осудил атаку талибов в провинции Саманган
16:27Казахстан продлит действующие из-за COVID-19 ограничения до конца июля
16:26В Росгидромете предупредили об опасных подтоплениях на западе Подмосковья
16:26В Швеции выпустили мобильное приложение с картой сокровищ
16:25Азербайджан заявил об обстреле позиций в Нахичеване со стороны ВС Армении
16:23Илона Маска заподозрили в избиении Эмбер Херд
16:21Ирак объявил о рекордном числе выздоровевших от COVID-19 за сутки
16:19Кудрин назвал нарастание госдолга США риском для развивающихся рынков
16:19На перевале Дятлова потушили пожар площадью 40 гектаров
Лента новостейМолния