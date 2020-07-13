https://ria.ru/20200713/1574282304.html
Воробьев: Подмосковье должно быть максимально благоустроено
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу провести работы по максимальному благоустройству придворовых и общественных пространств,... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:37
2020-07-13T15:37
новости подмосковья
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РИА Новости
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андрей воробьев
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости
. Губернатор Московской области Андрей Воробьев
поставил задачу провести работы по максимальному благоустройству придворовых и общественных пространств, расположенных на территории региона.
"Подмосковье должно быть максимально благоустроено, здесь не с чем спорить или сомневаться, у нас есть и желание, и ресурсы, поэтому обращаю внимание, уважаемые главы, каждого из вас на мониторинг и личное решение тех проблемных мест, на которые указывают жители", - сказал Воробьев на совещании с министрами и главами муниципалитетов.
Он добавил, что обращения жителей являются приоритетом в работе властей региона.
"Практика выездов команды губернатора в муниципалитеты для решения хозяйственных вопросов будет действовать на регулярной основе. Андрей Воробьев поблагодарил глав муниципалитетов и членов правительства за оперативное решение проблем жителей Подмосковья", - говорится в Telegram-канале губернатора.
Ранее министр благоустройства Подмосковья сообщил о том, что в регионе внесли корректировки в план благоустройства региона из-за пандемии коронавируса. До конца года будут благоустроены 670 дворов.